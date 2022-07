﻿La vuelta de la línea de cuatro y el debut de Nicolás Leguizamón

09/07/2022 - 00:35 Deportivo

Adrián Adrover, entrenador de la Reserva de Central Córdoba que momentáneamente está al frente del primer equipo, tendrá un exigente compromiso mañana, ante Estudiantes en La Plata, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde las 13, el “Ferro” se las verá con uno de los ocho mejores equipos de América (el jueves por la noche se clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores) y si bien Adrover no confirmó el equipo, hay algunos indicios importantes al respecto.

El primer dato es el debut de Nicolás Leguizamón, el flamante refuerzo que se incorporó esta semana al equipo.

El delantero que llegó desde Colón de Santa Fe será la referencia de área del equipo de Adrover, a pesar de tener solamente tres prácticas con sus compañeros.

El DT apelará el santafesino de 27 años por extrema necesidad, ya que tanto Claudio Riaño, Juan Cruz Kaprof y Renzo López están descartados por lesiones y no formarán parte de la delegación que emprenderá el viaje a La Plata hoy al mediodía. Si bien Sebastián Ribas, recuperado de un neumotórax, trabaja con normalidad desde esta semana, todavía no está para jugar de arranque. En condiciones normales, no estaría para jugar, pero ante la escasez de atacantes, el delantero seguramente se subirá hoy al avión y estará mañana en el banco de relevos.

La otra novedad será la vuelta de la línea de cuatro defensores, en desmedro de la línea de cinco que utilizó Sergio Rondina en su último partido como DT de Central Córdoba, en la derrota 1-2 frente a Argentinos Juniors, en el estadio Madre de Ciudades. Un probable equipo para visitar mañana al “Pincha” del “Ruso” Zielinski sería con Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Jesús Soraire, Enzo Kalinski y Lautaro Montoya; Alejandro Martínez y Nicolás Leguizamón.









Las Divisiones Inferiores juegan hoy ante River Plate

Las Divisiones Inferiores de Central Córdoba tendrán hoy una exigente prueba cuando se midan nada menos que ante River Plate, en una nueva fecha del certamen de las formativas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las categorías mayores del “Ferroviario”, es decir la Cuarta, Quinta y Sexta, oficiarán de local hoy ante el “Millonario”. Los cotejos, que se disputarán en el predio que el club del barrio Oeste posee en El Zanjón, tendrán la siguiente programación: a las 9, Cuarta División; a las 11, Quinta División y a las 13, Sexta División. La dirigencia de Central Córdoba informó que el valor de la entrada será un alimento no perecedero y lo que se junte será donado a un comedor infantil. En tanto, las categorías Séptima, Octava y Novena jugarán hoy en Buenos Aires.