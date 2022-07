Ocho encuentros cierran la última fecha de la fase inicial y se define el último clasificado de la Zona B

10/07/2022 - 06:26 Deportivo

La Liga Santiagueña de Fútbol cerrará hoy su primera fase con el desarrollo del grueso de la undécima fecha, en el marco del Torneo Anual "Alfredo Moreno" de Primera División.

Serán ocho los cotejos programados para esta apasionante jornada dominguera, que tendrá como principal interés la definición del último clasificado a cuartos de final (Copa de Oro) de la muy pareja Zona B. Son cuatro los equipos que pelearán por ese último lugar a la siguiente instancia: Banfield (13 puntos), Comercio (12), Agua y Energía (12) y Central Argentino de La Banda (11).

Por ello, el cotejo saliente de la tarde será el que mantendrán desde las 16 Agua y Energía y Banfield, en lo que puede ser un mano a mano por la clasificación. El "Taladro" depende de sí mismo y una victoria le podría dar el pase directamente a cuartos. Este choque se desarrollará sólo con la presencia de hinchas locales.

Por su parte, Comercio recibirá a las 16 a Independiente de Beltrán. Para clasificarse debe ganar y esperar una igualdad en La Banda. Central Argentino, el otro equipo con chances, recibe a la misma hora a Central Córdoba.

La jornada dominguera se abrirá a las 11, con el duelo entre Sarmiento y Mitre (Sub- 21 desde las 9), en el estadio Ciudad de La Banda.

La fecha 11 de este Torneo Anual se completará esta tarde desde las 16 con los siguientes cotejos (14 el Sub- 21):

Unión de Beltrán vs. Estudiantes de Huaico Hondo; Clodomira vs. Yanda FC; Independiente de Fernández vs. Unión Santiago y Güemes vs. Sportivo Fernández (cancha de Villa Unión).