Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo

10/07/2022 - 08:50 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Estudiantes vs Central Córdoba

TNT SPORTS

15:30 Racing vs Independiente

ESPN Premium

TNT SPORTS

18:00 Atlético Tucumán vs Gimnasia

TNT SPORTS

18:00 Lanús vs Huracán

ESPN

ESPN Premium

TV PUBLICA

20:30 River vs Godoy Cruz

ESPN Premium





PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madyn vs Flandria

15:00 Instituto vs San Martín S.J.

15:00 Sacachispas vs Chaco For Ever

16:00 CA Mitre vs San Telmo

16:00 Estudiantes Río Cuarto vs Gimnasia Jujuy





PRIMERA "B"

18:10 Ituzaingó vs Defensores Unidos

DIRECTV SPORTS





CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 9

ESPN 2





BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs Flamengo

ESPN 2

18:00 Fortaleza vs Palmeiras





NBA SUMMER LEAGUE

20:30 San Antonio Spurs vs Golden State Warriors

ESPN 2

22:30 Los Angeles Lakers vs Charlotte Hornets

ESPN 2





WIMBLEDON - MASCULINO

10:00 Final - Novak Djokovic vs Nick Kyrgios

ESPN





F1 - GP DE AUSTRIA

10:00 Carrera

FOX SPORTS





PRIMERA C

15:30 Argentino de Merlo vs Real Pilar

15:30 Berazategui vs General Lamadrid

15:30 Claypole vs Central Córdoba

15:30 Club Luján vs Leandro N. Alem

15:30 Puerto Nuevo vs San Martín Burzaco





UEFA EURO FEMENINA

13:00 Bélgica vs Islandia

ESPN 2

16:00 Francia vs Italia

ESPN 3