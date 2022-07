Ricchetti: "El equipo del primer tiempo es el que pretendo"

11/07/2022 - 02:44 Deportivo

El entrenador de Mitre, Pablo Ricchetti, habló ayer con EL LIBERAL después de la victoria ante San Telmo. En la ocasión, destacó el primer tiempo de su equipo y dijo que los fallos arbitrales pusieron en partido al rival.

"Hicimos un muy buen primer tiempo. Sacamos ventaja, nos pusimos 3-0 pero nos anulan ese gol por un offside que no fue. Después, en el segundo tiempo, entre el árbitro que los puso en partido y ese temor a que se nos escape la victoria, suframos más de la cuenta. En la primera parte fuimos muy superiores y era para ganar cómodos. El árbitro los puso en partido, ellos no habían hecho demasiado para pelearlo", dijo el DT aurinegro.

"El Mitre del primer tiempo es el que pretendo. Un poco, crecer desde ahí. Nos faltaron un par de piezas para poder hacer lo que queríamos, pero dentro de poco el equipo va ir agarrando forma y jugando cada vez mejor, que es lo que pretendemos", reconoció ayer Ricchetti.

Sobre el gol anulado a Mitre y al penal polémico a favor de San Telmo, el DT opinó: "No es que pienso que Landa estaba habilitado, lo vi yo mismo. No era offside. El penal para San Telmo, no sé qué cobró. Creo que Lugo llega primero a la pelota. Ni siquiera es una acción de fuerza desmedida. Más allá de eso, nosotros estuvimos a la altura, competimos y nos sobrepusimos a esos errores arbitrales. Yo quiero jugar cada vez mejor, exigirnos y ver para qué estamos. Exigirse para crecer día a día", cerró.