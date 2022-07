Comercio se clasificó y se definieron los cruces de las Copas de Oro y Plata

11/07/2022 - 02:53 Deportivo

Se cerró ayer la primera fase del Torneo Anual "Alfredo Moreno" de Primera división de la Liga Santiagueña y el que tuvo un feliz domingo fue Comercio Central Unidos. En el barrio Norte, derrotó a Independiente de Beltrán por 2 a 1 y se clasificó a la Copa de Oro (cuartos de final), del certamen que cerró ayer la undécima jornada.

El "Tripero" no dependía de sí mismo, pero se vio beneficiado por la victoria de Agua y Energía ante Banfield, lo que le permitió clasificarse por mejor diferencia de gol a la siguiente instancia del campeonato. Comercio perdía por el tanto de Acuña, pero Matías Cortez, con un doblete, metió al local en la Copa de Oro.

Precisamente el "Taladro" no pudo aprovechar la chance para jugar los cuartos y se tendrá que conformar con disputar la Copa de Plata, al igual que Agua y Energía, su vencedor de ayer por 2 a 0, gracias a los goles de Arce y Villalba.

En el duelo que abrió ayer la jornada dominguera, Sarmiento superó de local a Mitre por 1-0, gracias al agónico gol de Carlos Torrez, a los 47' del segundo tiempo. Central Argentino le ganó a Central Córdoba por 2 a 1, con goles de José Moreno. Daniel Lucena descontó.

Sportivo Fernández le ganó a Güemes en la "Curva" por 2-0, por los tantos de Corral y Carabajal. El "Gaucho" quedó último en su zona y se despidió del campeonato.

Independiente de Fernández se quedó con el mano a mano por el liderazgo de la zona B del Torneo Anual de la Liga Santiagueña al derrotar por 2-1 a Unión Santiago. El conjunto de la Capital del Agro se impuso gracias a los goles de Facundo Flores, a los 34 minutos del primer tiempo, y de Matías Fernández a los 43 del complemento. Por su parte, el descuento del equipo del Barrio Chino fue anotado por Jairo Cáceres a los 20' de la segunda etapa.

El conjunto capitalino terminó con un hombre menos tras la expulsión de Juan Pablo Villafañe.

De esta manera, Independiente alcanzó los 26 puntos y se quedó con el primer puesto de la zona B. Ahora se enfrentará con Sportivo Fernández en el clásico de la ciudad por los cuartos de final.

Por su parte, Unión Santiago finalizó esta instancia en la segunda posición con 23 unidades y en los cuartos de final de la Copa de Oro se medirá con Estudiantes de Huaico Hondo.

Además, Clodomira venció a Yanda por 3 a 1 como local y Estudiantes, le ganó de visitante a Unión de Beltrán.

Posiciones finales.

ZONA A: Sarmiento 31 puntos; Estudiantes 22, Vélez 22, Sportivo Fernández 21, Instituto Santiago 17, Villa Unión 13, Defensores de Forres 12, Unión de Beltrán 8, Mitre 6, Güemes 4.

ZONA B: Independiente de Fernández 26 puntos, Unión Santiago 23, Independiente de Beltrán 18, Comercio 15, Agua y Energía 15, Central Argentino 14. Banfield 13, Clodomira 9, Central Córdoba 7, Yanda 4.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO PARA LA DEFINICIÓN DEL TORNEO

Así quedaron los cruces de la siguiente fase, con el clásico entre Sportivo Fernández e Independiente (F) como duelo saliente.

Copa de Oro: Sarmiento vs. Comercio; Vélez vs. Independiente (B); Independiente (F) vs. Sportivo Fernández y Unión Santiago vs. Estudiantes.

Copa de Plata. Instituto Santiago vs. Clodomira; Villa Unión vs. Banfield; Agua y Energía vs. Unión de Beltrán y Central Argentino vs. Defensores de Forres.