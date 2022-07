Los cuartos de final, la gran atracción del fin de semana

14/07/2022 - 00:18 Deportivo

La Liga Santiagueña de Fútbol programó para este fin de semana los cotejos de ida de los cuartos de final del Torneo Anual “Alfredo Moreno”, que serán la gran atracción tanto en la Copa de Oro como en la de Plata.

Luego de una fase regular que constó de once fechas (dos interzonales, que fueron los clásicos de ida y vuelta), los cuatro mejores de cada zona obtuvieron el derecho a participar en la Copa de Oro, que otorgará dos plazas al Torneo Regional Federal Amateur 2023.

Mientras que los ubicados del quinto al octavo puesto ingresaron a la Copa de Plata, que otorga una plaza al certamen que organiza la Federación Santiagueña, para obtener la tercera plaza al Regional.

Mañana comenzará la acción de los cuartos de final, con el choque entre Vélez Sarsfield y Unión Santiago, desde las 16 y en San Ramón.

Los otros tres partidos de la Copa de Oro se disputarán el domingo, también desde las 16, con esta programación: Comercio vs. Sarmiento, Independiente de Beltrán vs. Estudiantes y Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández.

En tanto, la Copa de Plata se disputará íntegramente el próximo domingo. Desde las 15, Defensores de Forres recibirá a Central Argentino.

Mientras que los otros tres duelos arrancarán a las 16: Clodomira vs. Instituto Deportivo Santiago, Banfield vs. Villa Unión y Unión de Beltrán vs. Agua y Energía.





Revanchas

Los cotejos revancha de los cuartos de final se disputarán el próximo fin de semana.

En caso de registrarse igualdad en puntos y en diferencia de goles, al cabo de los 180 minutos, la definición se producirá con disparos desde el punto del penal.

También se programaron los cuartos de final del Anual Sub21 “Malvinas Argentinas”. Mañana, a las 14, Vélez de San Ramón recibirá a Independiente de Fernández.

El sábado, a las 15, Sarmiento será local de Villa Unión. El domingo, a las 11, Agua y Energía recibirá a Güemes. Y el lunes, a las 15, Central Córdoba será local en su predio de El Zanjón ante Estudiantes.