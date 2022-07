Comercio-Sarmiento y el clásico de Fernández

17/07/2022 - 05:10 Deportivo

Hoy continuarán los cuartos de final del Torneo Anual 2022 "Alfredo Moreno", que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, y las propuestas que aparecen entre las más atractivas son el cruce entre Comercio y Sarmiento, en el barrio Norte, y el clásico de Fernández entre Sportivo e Independiente. Desde las 16, el "Tripero" buscará pegar primero y aprovechar su localía ante el "Profesor", único invicto del certamen y principal candidato al título. A la misma hora, Fernández vibrará con el derby entre Sportivo e Independiente, en cancha del "Albiceleste".

La Copa de Oro se completará con Independiente de Beltrán vs. Estudiantes, también a las 16.

Por la Copa de Plata, a las 16, jugarán: Clodomira vs. Instituto Santiago, Banfield vs. Villa Unión, Unión de Beltrán vs. Agua y Energía y Defensores de Forres vs. Central Argentino.