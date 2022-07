''Pichoncito'' irá al Mundial de Francia con la ayuda de todos

19/07/2022 - 01:40 Deportivo

Cuando un deportista se mantiene aferrado y lucha incansablemente por un sueño, hará hasta lo imposible para tratar de hacerlo realidad. Y más aún cuando en el medio de sus buenas intenciones, surgen problemas que pudieran impedirlo

Hernán Santillán es un experimentado piloto de bicicross de Santiago y un atleta que hizo hasta de vendedor de rifas para ser el único representante de la provincia en el próximo Campeonato del Mundo que se hará en la ciudad de Nantes, Francia, entre el 26 y 31 de este mes.

"Agradezco infinitamente a todas las personas que me ayudaron para que pueda viajar al Mundial. Voy con todas las ilusiones y las expectativas de tratar de ingresar a una final en el Campeonato del Mundo".

"Pichoncito" estuvo en siete mundiales y fue campeón en China en el 2008. "Es el que más recuerdo y el que más satisfacciones me dio en mi carrera deportiva. Tampoco me olvido de mi primera experiencia en el Mundial de Brasil en el 2006 porque se dio de una forma que jamás me hubiera imaginado. Con mi papá y dos chicos más de Santiago viajamos en auto hasta San Pablo. Una locura".

El próximo Mundial está a la vuelta de la esquina y Santillán prepara las valijas para trasladar sus sueños que se mantienen intactas. "Él miércoles estoy viajando a Madrid para encontrarme con un contingente español y desde ahí me voy a la ciudad de Nantes, donde será el Mundial. Me llevo mis ganas y toda mi alegría por volver a competir en el máximo nivel".

Fondos

"Pichoncito", para paliar en parte los gastos de su presencia en el Mundial, organizó dos rifas y las promocionó a través de sus redes sociales.

"Gracias a Dios la respuesta fue impresionante. Tuve la ayuda hasta de gente de Bolivia y de muchísimas personas que ni conozco. De la familia, mi novia, sponsor. Mi agradecimiento es infinito".

Y en esa línea, Santillán agradeció también al gobernador de la provincia, Gerardo Zamora y a la intendente de la ciudad Capital, Ingeniera Norma Fuentes. "Todos contribuyeron para que yo pudiera estar otra vez en un Mundial. Ojalá que mi regreso a Santiago sea con un premio para todos ellos".