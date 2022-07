“Lo Grippo me llamó y eso me sedujo un montón”

21/07/2022 - 22:53 Deportivo

Rodrigo Sánchez, flamante refuerzo de Quimsa, aseguró estar entusiasmado por la oportunidad de ponerse la camiseta de la “Fusión” para ir en busca de objetivos importantes como la Liga Nacional, la Champions League y la Supercopa.

El alero rosarino, de 32 años y 2 metros, comentó haber recibido una llamada del director deportivo de Quimsa.

“La semana que tenía pensado pegar la vuelta, Diego Lo Grippo me llamó y me expresó las ganas de poder contar conmigo esta temporada. Obviamente eso me sedujo un montón”, declaró el jugador en una entrevista con Ucu Radio, en referencia a su paso por la Liga de Bolivia con Calero de Potosí.

“Buscaba la posibilidad de jugar en el exterior, también hablamos de continuar en Riachuelo. Después eso se dilató y llegó la propuesta de Quimsa, que es un equipo competitivo, que además tendrá participación internacional”, comentó Sánchez, que jugó la temporada pasada en el conjunto riojano, donde promedió 12.2 puntos y 5.8 rebotes en 23.4 minutos de acción. Rodrigo Sánchez también comentó acerca de su paso por Calero de Potosí. “La experiencia en Bolivia no fue tan linda. Tomé la decisión de ir porque conocía al entrenador (Enrique Lancellotti). Me gustaba la idea de ir para no estar parado durante el receso tanto tiempo, pero desde lo deportivo y lo profesional creo que no fue tan buena”, señaló.





Antecedentes

El alero rosarino tuvo su debut en Boca Juniors en la Liga Nacional en 2009, además de un largo recorrido en el ascenso argentino, donde vistió las camisetas de Estudiantes de Olavarría, Racing de Gualeguaychú y Oberá, con el que logró el ascenso a la Liga. Ya en la élite del baloncesto nacional, Sánchez promedió 10 puntos y 4.9 rebotes en Oberá TC. Luego fichó para Riachuelo, donde tuvo un gran papel y sus números fueron interesantes: 12.4 puntos y 5.6 rebotes por juego.