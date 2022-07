Balbo: “Me gusta que mi equipo sea ofensivo, dinámico y muy agresivo”

22/07/2022 - 00:24 Deportivo

La era Abel Balbo arrancó ayer en Central Córdoba. Y tras el primer entrenamiento del nuevo cuerpo técnico, en el campo de juego del estadio Único Madre de Ciudades, el flamante entrenador fue presentado en conferencia de prensa y se refirió a sus expectativas y las ganas que tenía de volver al país.

"Con mis colaboradores hicimos el análisis completo del equipo y lo que vi en los jugadores me gustó. Veo jugadores con muy buenas condiciones, tenía información de un ambiente sano, de gente que quiere mejorarse, habló de la institución. Y lo último que me faltaba era verlos a los ojos a los jugadores y ver qué tipo de grupo me iba a encontrar. Y me encantó lo que vi, un grupo recontra unido, de chicos que están determinados a obtener el resultado final y están dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio por el equipo", arrancó diciendo.

"El pensamiento mío es todos juntos, no uno solo. Pensar en nosotros, no en el yo. Y eso es lo que me demostraron. Primero con palabras y después con hechos en el campo", agregó.

A la hora de hablar del estilo futbolístico que pregona, comentó: "Me gusta un equipo ofensivo, protagonista, que juegue simple y concreto, que sea dinámico y muy agresivo. Vamos a jugar de la misma manera de local y de visitante, sin ningún temor a nadie".

Balbo debutará como DT "ferroviario" mañana, a las 20.30 en el Único, nada menos que ante Racing Club de Avellaneda.

"Tenemos un gran respeto por Racing, un rival de jerarquía, equipo que juega muy bien. Pero tengo una confianza enorme en este grupo que vi hoy. Están para jugarle a Racing o cualquier grande, ya lo demostraron contra Boca. Le pueden jugar de igual a igual a todos. Tenemos poco tiempo para trabajar, pero lo vamos a afrontar sin ningún temor y con mucha valentía. Podrán ganarnos, pero tendrán que transpirar mucho para hacerlo. No va a ser fácil para Racing ganar acá", advirtió al respecto.





Vuelta al país

En otro tramo de la conferencia, Balbo se refirió a sus ganas de volver a la Argentina y a la actualidad de nuestro fútbol, en el que debutará como DT mañana.

"Siempre quise volver a la Argentina, la vida me llevó a que no pueda hacerlo por distintas circunstancias. Yo amo a mi país y tuve la suerte de poder volver y estoy muy feliz por eso", señaló.

"El fútbol argentino es muy competitivo y dinámico. Lo mejor, junto con Brasil, de toda Sudamérica. Es un fútbol que sigue sacando grandes jugadores y los está vendiendo, el último caso el de Julián (Álvarez), es un mercado que puede exportar grandes jugadores. Tiene que mejorar, como en todos lados", explicó.

El DT quedó maravillado con el estadio Único Madre de Ciudades: "Me sorprendió el estadio, es de primer nivel mundial. Tiene que estar muy orgulloso Santiago del Estero por este estadio".

Y también elogió a los santiagueños: "Yo también soy un hombre de provincia, conozco la dificultad que tiene la gente. A Santiago del Estero no lo conocía, es la primera vez que vengo acá y me encontré gente que me encanta, gente humilde, sincera, trabajadora, con mucha disponibilidad para ayudarte".

Por último, evitó hablar de proyectos, pero se mostró convencido de que Central se quedará en Primera.

"Hablar de proyectos en el fútbol argentino es muy difícil, puede que me quede diez años o un mes, pasa en todos los equipos. Para nosotros, ahora el primer objetivo es terminar este campeonato en una situación tranquila. Y después pensar y programar todo lo que se vendrá. Vamos a ir por partes, lo primero es esto, terminar este torneo tranquilos. Y estoy convencido de que lo vamos a lograr", cerró.