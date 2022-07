Quimsa Azul encadenó su tercera victoria en fila y se afianza como único puntero e invicto

22/07/2022 - 22:06 Deportivo

Quimsa Azul venció a Red Star por 82 a 42 y afianzó su condición de líder invicto de la categoría Mayores de la Liga Femenina, que organiza la Federación de Básquet de Santiago del Estero.

La “Fusión” encadenó su tercera victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Huracán (68 a 48) y Quimsa Rojo (80 a 53).

En las restantes categorías se registraron estos resultados: Quimsa 75, Red Star 16 (U17); Olímpico 13, Jorge Newbery 39 (U13) y Olímpico 8, Jorge Newbery 18 (U15).

La tercera fecha continuará hoy con tres partidos entre los que se destaca el choque entre Belgrano y Huracán, en Mayores.

La programación es la siguiente: desde las 9.30, Belgrano vs. Quimsa, en U15; 11, Belgrano Blanco vs. Belgrano Verde, en U17; 19, Belgrano vs. Huracán, en Mayores.

El próximo martes 26 se completará la fecha con el partido entre Huaico Hondo y Patagonia, en Mini.