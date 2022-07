El DT analizará el tema refuerzos después del partido de hoy

22/07/2022 - 23:25 Deportivo

A pesar de que ya se cerró el libro de pases, Central Córdoba tiene la chance de incorporar un refuerzo más, debido a la lesión que sufrió el delantero Nicolás Leguizamón, quien justamente había llegado como refuerzo y apenas pudo jugar 20 minutos con la camiseta “Ferroviaria” (el ex Colón se rompió los ligamentos cruzados anteriores en el partido ante Estudiantes, en La Plata).

Consultado si va a hacer uso de ese cupo y en qué posición, Abel Balbo fue tajante y respondió que, por ahora, tiene la cabeza en Racing.

“Es un tema que vamos a tratar después. La institución me hizo esta pregunta y me dijo vamos a reunirnos y mi respuesta fue que tenemos que esperar el partido, ahora tengo a Racing en la cabeza. Después veremos qué se puede reforzar y dónde”, comentó.

La situación económica muchas veces es un impedimento para la llegada de jugadores de jerarquía. Y en ese sentido, Balbo no tuvo tapujos para decir: “Yo quiero gente que quiera venir a Santiago y esté motivada. Si alguien viene acá solo por el dinero, se puede ir a la casa. Yo quiero jugadores que vengan acá y den todo por esta camiseta. Y si uno viene pensando solo en el dinero, para qué lo quiero, a mí no me sirve ese jugador”.

Antes de la llegada de Balbo, Central Córdoba estuvo a punto de incorporar al volante Lautaro Montani, de Deportivo Armenio de la Primera B Metropolitana.