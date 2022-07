Agenda deportiva: todos los duelos que se juegan este sábado

23/07/2022 - 08:23 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Sarmiento vs Colón

TNT SPORTS

18:00 Independiente vs Atlético Tucumán (suspendido)

TNT SPORTS

20:30 Central Córdoba vs Racing

ESPN Premium

AMISTOSO

07:00 PSG vs Urawa Reds Diamonds

STAR +

13:00 Lens vs Inter

ESPN

15:00 Roma vs Niza

20:00 Manchester City vs Bayern Múnich

ESPN

23:59 Real Madrid vs Barcelona

DIRECTV GO

DIRECTV SPORTS / 1610

PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Deportivo Morón

15:00 Almagro vs Gimnasia de Jujuy

15:00 Brown de Adrogué vs Santamarina

15:30 Defensores de Belgrano vs Estudiantes BA

15:30 Chacarita vs Atlético Rafaela

DIRECTV SPORTS

15:30 Independiente Rivadavia vs Riestra

15:35 Nueva Chicago vs Almirante Brown

TYC SPORTS

16:00 Agropecuario vs Chaco For Ever

17:40 Instituto vs San Telmo

TYC SPORTS

19:45 Quilmes vs Belgrano

TYC SPORTS

PRIMERA "B"

13:10 San Miguel vs Defensores Unidos

DIRECTV SPORTS

15:30 Cañuelas vs Argentino de Quilmes

15:30 Comunicaciones vs Acassuso

15:30 Los Andes vs Colegiales

15:30 Deportivo Armenio vs Villa San Carlos

15:30 Fenix vs Talleres (RdE)

BOXEO DE PRIMERA

23:55 Evelin Bermúdez vs Yairineth Altuve

TYC SPORTS

TYC SPORTS PLAY

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

09:00 Etapa 20

ESPN 2

UFC

16:00 Curtis Blaydes vs Tom Aspinall

FOX SPORTS 2

F1 | GP FRANCIA

08:00 Entrenamientos 3

FOX SPORTS

11:00 Clasificación

FOX SPORTS

ATP 500 - HAMBURGO

10:30 Semis - Francisco Cerúndolo vs Lorenzo Musetti

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

13:00 Semifinal 1

ESPN 3

16:00 Semifinal 2

ESPN 3

URBA TOP 13

15:30 Belgrano vs SIC

15:30 CUBA vs Buenos Aires

15:30 Hindú vs Regatas Bella Vista

15:30 Los Tilos vs Atlético del Rosario

15:30 Newman vs Alumni

15:30 Pucará vs CASI

PRIMERA C

15:30 Atlas vs Liniers

15:30 Laferrere vs Sportivo Italiano

15:30 Berazategui vs San Martín Burzaco

15:30 General Lamadrid vs Real Pilar

UEFA EURO FEMENINA

16:00 Francia vs Países Bajos

ESPN 2

MUNDIAL DE ATLETISMO - OREGON 2022

21:30 Día 9

TYC SPORTS