Balbo: “Contra Rosario Central vamos a ver un equipo completamente distinto”

24/07/2022 - 01:04 Deportivo

“Vi lo que me imaginaba que iba a ver: algunas cosas que funcionaron y otras que hay que corregir. Veo que hay mucho compromiso por parte de los jugadores y eso me tranquiliza. Ya estuve hablando con ellos, les dije que no hay que caerse. Al salir del hotel les dije que hoy empiezan a limpiar el pasado y a construir una nueva etapa. Sabemos que no va a ser fácil, porque hay que pelearla, pero necesitamos tiempo de trabajo. Con trabajo, dedicación y compromiso es la mejor forma para salir”, dijo Abel Balbo tras su debut como entrenador de Central Córdoba, con derrota 1-3 ante Racing.

El tiempo de trabajo es clave para el DT. Por eso está convencido que para visitar al “Canalla” la historia será diferente.

“El próximo partido, contra Rosario Central, vamos a ver un equipo completamente distinto. Tendremos una semana larga, que nos viene a la perfección, para trabajar muchísimo. Porque es lo que necesitamos, tiempo para trabajar”, insistió.

Volviendo al partido con la “Academia”, consideró: “Lo positivo fue la actitud, el compromiso de los jugadores, que trataron de hacer las cosas lo mejor posible. Algunas salieron y muchas no, pero es lógico porque llevamos dos días de entrenamiento y tampoco podemos pretender que entiendan ciertas situaciones. Me voy con sensaciones buenas y con muchas cosas para corregir”.

“Este es un equipo que para mí tiene que jugar con dos delanteros. Lógicamente hoy no jugamos con dos delanteros porque venían los dos con lesiones y no era muy prudente poner los dos juntos de entrada, sobre todo Riaño que le costó un poquito más la recuperación”, agregó sobre el planteo táctico escogido anoche. “En cuanto a la fase defensiva, se defiende con once. A los once que les toque jugar, tendrán que defender mejor. Para eso estamos nosotros, a través del trabajo y las indicaciones que les vamos a dar. Tenemos una forma muy clara y buena defensiva, como concepto, sólo necesitamos trabajo. En dos días eso no podemos hacer. Tenemos reglas que van a andar bien”, siguió.

Por último, apuntó: “Yo no vi en la cancha un plantel golpeado, para nada, porque buscó hasta último momento e intentó siempre. En el vestuario, no vi un plantel caído. Vi un plantel triste, pero para nada caído. Están motivados y saben que esto lo vamos a sacar adelante”.