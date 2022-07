Güemes recibirá a Mitre en el estadio Único, con público de los dos equipos

24/07/2022 - 01:13 Deportivo

Después de tres años, dos equipos santiagueños volverán a enfrentarse en un cotejo oficial de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

Será el próximo miércoles 27 de julio, a las 19 horas, cuando Güemes reciba a Mitre, por la vigésimo sexta fecha.

El encuentro tendrá como escenario al estadio Único Madre de Ciudades y la novedad será que podrán asistir los simpatizantes de ambos equipos.

Si bien aún resta la confirmación oficial de la dirigencia del “Gaucho”, que hará las veces de local, el sitio SomosDeporte publicó ayer que desde ese entorno les confirmaron que habrá público visitante.

De esta forma, el majestuoso estadio provincial se prepara para vivir una fiesta, con un gran número de hinchas del “Gaucho” y el “Aurinegro”, en lo que será un cotejo clave para las aspiraciones de ambos de clasificarse al Reducido. Una vez que se haga el anuncio oficial se informarán demás detalles del evento, como la venta de entradas, ubicación de las parcialidades, accesos al estadio y operativo policial.





La fecha 25

Los siguientes son los resultados registrados este fin de semana por la fecha 25 del torneo de la Primera Nacional, jugada entre viernes y sábado.





Viernes

Sacachispas 0-Gimnasia de Mendoza 0; Estudiantes de Río Cuarto 0-Temperley 0; Deportivo Maipú de Mendoza 4 (Marcelo Eggel -2-, Santiago Moyano y Álvaro Véliez)-Villa Dálmine 0. Mitre de Santiago del Estero 1 (Daniel González) -All Boys 0; Tristán Suárez 3 (Cristian Núñez, Nahuel Tecilla y Brian Oyola)-San Martín de San Juan 0; Alvarado de Mar del Plata 2 (Jorge Ramos y Nazareno Solís, de penal)-Flandria 2 (Brian Ferreyra y Gino Barbieri); Ferro 1 (Juan Pablo Ruiz Gómez)-Güemes de Santiago del Estero 0; San Martín de Tucumán 0-Atlanta 0.





Sábado

Brown de Adrogué 0-Santamarina de Tandil 1 (Alejandro Gagliardi); Almagro 2 (Nicolás Servetto y Gastón Yabale en contra)-Gimnasia de Jujuy 0; Nueva Chicago 2 (Paul Charpentier y Gastón Espósito)-Almirante Brown 2 (Patricio Núñez y Florian Monzón); Defensores de Belgrano 1 (Agustín Benítez)-Estudiantes 0. Independiente Rivadavia Mendoza 2 (Matías Quiroga y Pablo Palacio)- Deportivo Riestra 0; Chacarita 3 (Leandro Godoy -2- e Ignacio Russo)-Atlético de Rafaela 1 (Gonzalo Lencina); Agropecuario de Carlos Casares 0-Chaco For Ever 0. Suspendido por lluvia: Deportivo Madryn-Deportivo Morón. Tuvo fecha libre Brown de Puerto Madryn Principales posiciones: Belgrano de Córdoba 55 puntos; San Martín de Tucumán 46; Instituto de Córdoba 44; All Boys 42; Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto 40; Almagro 39; San Martín (SJ) y Brown (A) 38; Independiente Rivadavia 37, Deportivo Madryn, Chacarita y Defensores de Belgrano 35.