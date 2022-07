Chanter ganó el Clasico Madre de Ciudades

25/07/2022 - 03:59 Deportivo

Chanter, con la monta de Héctor Suárez, se adueñó ayer del Clásico Madre de Ciudades sobre 1700 metros en el hipódromo 27 de Abril, ante una verdadera multitud.

Detrás de él se encolumnaron: Milione, Román The Mad, April, Bengali Treasure, Pertrechador, Japonés Rye, Vader Rye, Realizado. Cganter cronometro 1'46"56/100.

El gobernador Dr. Gerardo Zamora estuvo en la reunión e hizo entrega del premios al jockey vencedor.

Primera carrera, premio Diego de Rojas sobre 500 metros: 1) Que Buena Pintora; 2) Performado; 3) Spike. Segunda, premio Parque Aguirre (450): 1) Tiempo Perdido; 2) Be Ready; 3) Amigazo de Boca. Tercera, premio Estadio Único (450):

1) Patrimonio Neto; 2) Gato Siames; 3) Delirio; 4) Que Asombro; 5) La Prada. Cuarta, premio Puente Carretera (290): 1) Cabo; 2) Don Sebastián; 3) Moreno.

Quinta, premio Marcha de Los Bombos (500): 1) Dexter Joy; 2) Sweet Triomphe; 3) Splendid Planet.

Sexta, premio Núñez de Prado (1000): 1) Nebraska Banker; 2) Di Lo que Piensas; 3) Es Fantasiosa; 4) Win de Triomphe; 5) Princesa Santiagueña; 6) La Ñata Talent.

Séptima, premio Hernando de Miraval (1100): 1) Lo Capo; 2) Culpable Igual; 3) El Tamesis; 4) Scarface; 5) Level One; 6) Laureano Blues. Octava, premio Río Dulce (1100): 1) Súper Toluca; 2) Tempranera; 3) Emoc Joy; 4) Bliz; 5) Frangus Queen.

La 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª y 17ª la ganaron: Try To, Terlingua, Amiguito Lunático, Model Kit, Sanguinario For, Drone Wisper, Sucesor y Alfonso.