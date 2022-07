Lawn Tennis Club se quedó con el clásico y la Copa Madre de Ciudades

26/07/2022 - 03:13 Deportivo

El Santiago Lawn Tennis Club se adueñó del clásico mayor santiagueño ayer en casa, al derrotar a Old Lions RC, 21/15, y consagrarse campeón de la Copa Desafío, denominada "469 Aniversario Madre de Ciudades" que hizó disputar la Unión Santiagueña de Rugby.

La gran final que se disputó en el parque Aguirre volvió a ser de resultado apretado para darle más pimienta al duelo de los clásicos rivales.

El ganador se adjudicó las Copas en juego auspiciadas por la Municipalidad de la Capital de Santiago del Estero, Esparta Viajes y Turismo (Tower Sports).

En tanto, León Serrano se hizo acreedor del premio "Man of the Match Imperial" al ser clave en cada una de las oportunidades para sumar anotando 11 puntos (tres penales y una conversión). SLTC además sumó con los tries de Marcelo Carol y Ricardo Auad.

Los rojiblancos volvieron a dar una vuelta ante los "Viejos Leones" repitiendo el logro obtenido el año pasado por el Torneo Integración del NOA, por (16/13).

Por el lado de Los Viejos Leones, anotaron Matías Santillán, Mariano Cura y Juan Carlos Leturia Barrionuevo.

El desarrollo del juego fue parejo, con un Santiago Lawn Tennis Club un poco más incisivo para atacar y perforar la defensa de los Viejos Leones. La certera tarde el pateador León Serrano, le dio esa confianza a los rojiblancos para encarar el partido con decisión y encontrar rápidamente la ventaja en la cancha.

Old Lions mejoró en el terreno, pero sus tries no fueron suficientes para torcer la historia.