Walter Perazzo: “Me voy contento con el partido que hizo Güemes”

28/07/2022 - 00:47 Deportivo

El entrenador de Güemes, Walter Perazzo, habló anoche después de la igualdad 1-1 ante Mitre, en el clásico santiagueño en la Primera Nacional. Consideró que el resultado fue justo y destacó el buen juego que hicieron sus dirigidos.

“Creo que fue un clásico entretenido. Intentamos los dos equipos, cada uno con sus armas, ir a buscar la victoria. Si lo analizamos fríamente considero que fue justo el resultado. A mí me deja una linda sensación porque fuimos a buscar el partido al final. En los últimos 20 minutos, creo que quedó claro que nuestra intención era ganar el partido y eso es bueno. Fuimos los que intentamos ir por la victoria. Creamos situaciones. Fue un partido atractivo y el empate estuvo bien”, aseguró Perazzo, en diálogo con EL LIBERAL.

“Lo del final me pone contento. Demuestra que este plantel tiene ambiciones, que no se conforma. La verdad que me voy contento con el partido que hicimos. Hasta el gol de ellos fuimos superiores. Ahí sentimos el impacto. Ellos se potenciaron. Pero en el segundo tiempo, lo volvimos a manejar y supimos generar nuestras chances. Lo importante es que se vio un lindo espectáculo, en una linda cancha. Con dos hinchadas y un clásico atractivo. Eso le da tranquilidad a uno”, reconoció anoche Perazzo, después del 1 a 1 en el estadio “Madre de Ciudades”.

Sobre el hecho de jugar con las dos hinchadas, el entrenador azulgrana confesó: “Con los chicos hablamos del tema y la verdad que un poco los envidiamos a los jugadores. La cancha, las dos hinchadas y el clima. Era ideal. Está bueno, motiva y hace más lindo a este deporte que ya de por sí es atractivo”. Objetivos Por último, Walter Perazzo se refirió a lo que se viene y a los objetivos de este Güemes en la Primera Nacional.

“Nosotros estamos proyectando a corto plazo. Nos tocó una seguidilla importante de partidos. Jugaremos en doce días cuatro partidos, con viajes en el medio. No es poca cosa. Eso genera desgaste. Ahora nos mentalizamos en Sacachispas y después veremos cómo nos recuperamos después de la seguidilla. Obviamente que tenemos ambiciones son grandes y que queremos llegar lo más arriba posible. A mí me interesa que el equipo siga creciendo. Darle alegrías a los hinchas en cada partido”, destacó anoche el ex futbolista de Boca, entre otros equipos.