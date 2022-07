"Pichoncito" Santillán acarició la final del Mundial de Bicicross en Francia

28/07/2022 - 15:56 Deportivo

El santiagueño Hernán Santillán estuvo a un puesto de clasificarse a la final hoy en el Mundial de bicicross, pero todo su esfuerzo y coraje no alcanzó para cumplir con el objetivo en la categoría Challenger.

"Pichoncito" se quedó en las semifinales del Campeonato del Mundo de BMX en Nantes, Francia, aunque por dentro está el orgullo y la satisfacción de haber llevado a Santiago del Estero al podio en la categoría Cruceros el pasado martes, día en que obtuvo el quinto lugar en la final de la competencia.

"Dejé todo, no me guardé nada. Puse todo lo que tenía que poner. No se pudo por cosas del BMX. Igual estoy muy feliz. Quedé a un puesto de clasificarme a la final y estoy entre los 10 mejores pilotos del mundo", expresó Hernán cuando habló con EL LIBERAL desde Nantes.

El santiagueño Hernán Santillán estuvo a un puesto de clasificarse a la final hoy en el Mundial de Bicicross, pero todo su esfuerzo y coraje no alcanzó para cumplir con el objetivo en la categoría Challenger.

"Pichoncito" se quedó en las semifinales del Campeonato del Mundo de BMX en Nantes, Francia, aunque por dentro está el orgullo y la satisfacción de haber llevado a Santiago del Estero al podio en la categoría Cruceros el pasado martes, día en que obtuvo el quinto lugar en la final de la competencia.

"Dejé todo, no me guardé nada. Puse todo lo que tenía que poner. No se pudo por cosas del BMX. Igual estoy muy feliz. Quedé a un puesto de clasificarme a la final y estoy entre los 10 mejores pilotos del mundo", expresó Hernán cuando habló con EL LIBERAL desde Nantes.