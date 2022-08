Gómez: “Leo es de los que no les gusta este formato”

01/08/2022 - 01:51 Deportivo

Sebastián Gómez se mostró sorprendido por la definición de la final de la Clase 3 y dijo que esperaba que Leonel Pernía sacara el pie del acelerador para no ganar la carrera y levantar mayor lastre. “Me encontré de golpe que levantó Leo y no sé si Facu también levanta o queda enredado con Leo. Y bueno, no me quedó otra que esquivarlos. Había mucha diferencia de velocidad y pudimos terminar la carrera ganando”, explicó el chubutense.

Consultado por cómo fue la última vuelta, explicó: “La última vuelta les achiqué mucho. Ellos venían girando muy rápido, pero veo que Leo hace la última vuelta más lenta y llegamos más cerca en las frenadas. La verdad que pensé que Leo podía levantar solamente y me encuentro con los dos autos de golpe. Leo levanta y veo que Facu queda enredado con Leo y tuve que cortar porque si no me lo chocaba y lo dejaba regalado en la recta”.

“Me los encontré con mucha diferencia de velocidad. Ese es un quiebre que se hace a fondo y veo que ellos levantan. Y digo: ‘levantaron los dos especulando para no levantar kilos’”, agregó en referencia a los motivos por lo que pasó a ganar. Por último, comentó que esperaba esa actitud de Pernía, pero no de Chapur.

“De Leo sí, porque es de los que no les gusta este formato y entiendo que podía llegar a levantar. Por ahí Facu, la verdad que me sorprende. Por eso te digo que no sé si queda enganchado con Leo. Pero bueno, a mí no me quedó otra que esquivarlos”, cerró.