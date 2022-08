Daniel González: “Entramos en el juego de ellos”

02/08/2022 - 00:59 Deportivo

Daniel González, autor del gol de Mitre en el empate ante Deportivo Riestra, dijo que se fue “con bronca porque habíamos hecho el gol, sacamos la diferencia y lamentablemente nos terminan empatando un partido en el que fuimos superiores. Cuando ellos nos empatan fue cuando entramos en el juego de ellos. En el primer tiempo merecimos habernos ido con un gol más de diferencia y las cosas hubieran sido diferentes”.

“Sabíamos que ellos jugaban a llevarnos un poco por delante. No supimos sobreponernos ante eso. También se encontraron con un gol medio a los tumbos, en una jugada que la hicieron rápido y teníamos gente en el área, no es que estábamos distraídos. Me voy con bronca porque era un partido para hacernos fuerte acá”, agregó.

Sobre por qué no pudo sostener Mitre lo del primer tiempo, insistió: “Entramos un poquito en el juego de ellos, por ahí no tuvimos la asociación del primer tiempo y ellos se adelantaron un poco más, no pudimos saltear las líneas porque enseguida nos presionaban, nos tiraban pelotazos de vuelta y estaban cerquita, por eso nos ganaron la segunda pelota. Después del 1 a 1 nos acomodamos y volvimos a tener el manejo de la pelota de vuelta”.

“Puede ser que nos faltó generar como en el primer tiempo. Tendremos que trabajar para que eso no nos vuelva a pasar. Lamentablemente no pasamos esa presión de ellos que fue cuando nos empataron. Después el partido se planchó para los dos”, amplió. Para el volante, el equipo de Richetti venía “encontrando una regularidad, veníamos de ganar y de empatar el clásico que, para mi entender, fuimos superiores. Y hoy habíamos arrancando muy bien, así y todo creo que fuimos superiores a Riestra por lo menos por las situaciones generadas en el primer tiempo. Pero se encontraron con un empate y eso opaca un poco la seguidilla que veníamos teniendo”. González no baja los brazos y cree que se puede entrar al Reducido.

“Se perdió una chance, ahora hay que seguir y buscar otras nuevas chances. Todavía hay tiempo, hay que mejorar y rescatar las cosas buenas para seguir creciendo como equipo”, concluyó.