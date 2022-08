Montenegro confirmó la presencia de Bojanich

02/08/2022 - 22:58 Deportivo

El Prof. Javier Montenegro, director provincial Eneba, confirmó la presencia de Ricardo Bojanich en el curso reválida que se realizará el próximo 10 de septiembre en el estadio Dr. Israel Parnás de Independiente BBC.

En diálogo con EL LIBERAL, el entrenador santiagueño realizó el anuncio. “Bojanich es un entrenador prestigioso a nivel nacional, siempre trabajando en Eneba y en alto rendimiento. Es la primera vez que lo vamos a traer para realizar la reválida de entrenadores. Va a ser una jornada que va a durar todo el día, porque va a haber también otros disertantes. Con el esfuerzo de la Federación y de su presidente Carlos Basualdo hemos podido comprometerlo y ponernos de acuerdo para contar con su presencia en Santiago del Estero”, comentó. Javier Montenegro se mostró especialmente reconfortado por realizar la reválida en la provincia.

“Hace dos años que se vienen realizando las reválidas de manera online, porque no se podía efectuar de forma presencial. Es una satisfacción personal volver a realizarla para que los entrenadores santiagueños puedan vivenciarla en una jornada a todo básquet. Siempre las clínicas en Santiago han tenido un buen nivel, porque contamos con disertantes de Quimsa, Olímpico e Independiente. Hoy hemos querido buscar una figura de afuera, pero también vamos a tener a los entrenadores de nivel nacional que estén trabajando en la provincia como lo hacemos todo los años”, explicó el también director deportivo de Independiente BBC.

“No hay que desaprovecharla, porque tenemos la ventaja de poder hacer una reválida en Santiago, como lo veníamos haciendo con un gran staff de profesionales. Y ahora sumarle a este grupo de trabajo a Ricardo va a ser algo muy meritorio para los conocimientos que puedan tener los entrenadores. Lo hacemos en Santiago, no tienen que ir a otra provincia a hacer la reválida, donde los costos son muchos más caros. Los esperamos a todos los entrenadores de Santiago para que puedan tener su carné correspondiente para poder trabajar en el 2023, ya que Eneba no permite a ningún entrenador que no tenga carné trabajar en ninguna categoría”, agregó.

Por último, explicó: “Oscar Montenegro y Daniel Ibáñez van a manejar las inscripciones. El costo va a ser de $ 4000 y se va a realizar una preinscripción semana antes del 10 de septiembre, pero los chicos del interior se van a poder inscribir por la mañana antes de iniciar el curso”.