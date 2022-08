El golazo de González Metilli guarda una historia que tiene a López como protagonista

02/08/2022 - 23:37 Deportivo

Central Córdoba es hoy pura sonrisa y no es para menos. El “Ferroviario” goleó 3 a 0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito en una producción donde se destacaron varios jugadores, entre ellos Francisco González Metilli, autor del golazo que abrió el triunfo de manera categórica y que recibió elogios de todos lados por la forma en que definió el volante ante el arquero Gaspar Servio.

Ayer fue entrevistado en un programa de la señal televisiva Espn y más allá de estar contento por el gol que resolvió de volea y de zurda al segundo palo del arquero “canalla”, el tandilense contó una anécdota y que tiene relación con su compañero Renzo López.

¿De qué se trata la historia?, es que el delantero uruguayo se compró unos botines y cuando comprobó que no eran de su número, decidió vendérselos a González Metilli, además de decirle que con esos calzados iba a marcar “el mejor gol de su carrera deportiva”.

“Fue muy loco porque Renzo en la semana vino con unos botines que le quedaban grandes. Obviamente me trató de convencer para que me los quede porque ya había gastado plata. Me decía, son para vos, son para vos... y que iba a hacer el gol más lindo de mi carrera. Y encima me dio el pase él. Una locura”.

Así recordó González Metilli toda esa situación que se dio curiosamente en el transcurso de esta semana y cuando se venía Rosario Central para enfrentar en el Gigante de Arroyito. Ya hablando sobre las expectativas que había generado la llegada de Abel Balbo y su cuerpo técnico para hacerse cargo del equipo en un momento difícil, el jugador, cuyo préstamo de Argentinos Juniors vence en diciembre del corriente año, destacó el trabajo que viene haciendo el ex goleador de la Selección Argentina, Newell ºs Old Boys, River Plate, Boca Juniors y otros clubes italianos, e hizo hincapié en lo que pretende de ellos en el aspecto ofensivo.

“Llegaron en un momento clave para nosotros. El “Huevo” (por Sergio Rondina, el anterior DT) se fue en un momento difícil para nosotros porque se nos venían partidos complicados de descenso. Llegó Abel con su cuerpo técnico, que sobre todo son excelentes personas, y nos dijeron lo que pretendían desde el primer día. De a poquito vamos agarrando la idea que quiere Abel. Esta fue la primera semana larga que trabajamos y ya se vio un cambio en lo que fue el juego”.

Dentro del equipo de trabajo de Balbo está el ex entrenador de la Selección Argentina de básquet, Julio Lamas (hoy retirado ya de la actividad para probar nuevos desafíos).

Cuando Metilli habló sobre él expresó: “Julio todavía no se metió mucho en lo que es el trabajo grupal. Sí he visto que va agarrando a jugadores individualmente. Creo que con el correr del tiempo se va a meter y con la experiencia que tiene nos va a ayudar un montón”. Cuando Balbo se hizo cargo de Central Córdoba, lo primero que dijo fue que pretendía que el equipo tenga siempre una actitud ofensiva, como la que tuvo él cuando jugaba como delantero.

“Él (por Balbo) pretende que sea un equipo que salga jugando. Que no tiremos muchos pelotazos, obviamente que teniéndolo a Renzo de la manera que gana por arriba, muchas veces usamos esa opción. Pero su idea es salir jugando y ser protagonista. En la semana que llegó, tenía un par de movimientos que quería que hagamos y la verdad que ahí dijimos que éste sabe de verdad”.

La figura y la trayectoria como jugador de Carlos Tévez es respetada en todo el mundo y ahora con la función de entrenador trata de contribuir con su experiencia a un presente venturoso de Rosario Central. González Metilli también se refirió a la presencia del “Apache” ante Central Córdoba y desde su punto de vista no lo acomplejó ni mucho menos al grupo. “En un momento agarré la pelota para un lateral y medio que lo toqué. Ahí me di cuenta que está fino y como para jugar”.