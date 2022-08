A Balbo le seduce jugar con 12 reglas defensivas del fútbol italiano

04/08/2022 - 05:51 Deportivo

Central Córdoba ya puso el foco en el próximo partido ante Defensa y Justicia en el estadio Alfredo Terrera por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y ayer su entrenador, Abel Balbo, habló largo y tendido de todo lo que quiere para el equipo y rescató fundamentalmente la idea de jugar con los 12 sistemas defensivos que se utilizan en el fútbol italiano.

"Yo uso lo que he aprendido en Italia. Allí tienen doce reglas defensivas que utilizan para este sistema de juego; nosotros estamos empezando a implementar. Hay muy poco tiempo de trabajo, pero se está viendo ya que las cosas están funcionando mejor. En el primer partido (ante Racing Club en el estadio Único que fue derrota por 3 a 1), no terminamos en cero".

Así de sencilla fue la respuesta que dio Balbo cuando en una entrevista que tuvo ayer en el programa F12 de la señal televisiva de Espn dio a conocer algunos de los aspectos más importantes que quiere que sus jugadores tengan en cuenta a la hora de asumir los cotejos.

Balbo jugó mucho tiempo en el fútbol italiano y cuando se refirió a las doce reglas de defensa que se aplican en el "calcio", el ex goleador dijo en este sentido que la forma es "excelente" y que es muy precisa.

"Son doce reglas defensivas que los italianos siguen al pie de la letra. Para mí es excelente ese modo de defender. Son reglas muy precisas que tienen que saber de acuerdo con la situación de juego; dónde está la pelota, qué es lo que tienen que hacer o no, qué tipo de lectura le tienen que dar a esa pelota y varias cosas más".

El DT de Central también explicó su filosofía de juego y apuntó un aspecto que es fundamental para tratar de ser un equipo protagonista como él pretende.

"Soy consciente de que para hacer un juego ofensivo o protagonista como quiero yo, lo primero que hay que hacer es saber defender. Si no lo sabés hacer, no podés hacer un juego ofensivo porque te hacés mal solo. Estamos trabajando mucho en ese aspecto y lógicamente recién empezamos. Se cometen todavía errores y no estamos lo suficientemente corto. A veces la diagonal defensiva del lado opuesto donde viene la jugada no se hace bien o la altura justa. Tenemos seis días de trabajo nada más. Incluso hoy a los muchachos les dije que el resultado de Central nos tiene que dar una inyección de confianza para saber que estamos por el buen camino. Tenemos que estar atentos de cometer el gran error de creernos que somos el Ajax de Cruyff y que tenemos todos los problemas solucionados. Aquí hay que trabajar muy duro, concentrados, siempre al máximo y con esta convicción de saber que se pueden hacer bien las cosas".