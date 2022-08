Lo mejor del boxeo vuelve hoy al Coliseo bandeño

05/08/2022 - 04:57 Deportivo

El boxeo profesional y amateur retoman el espectáculo hoy a las 22.30 en la ciudad de La Banda. Se trata de la vuelta a la acción del deporte de los puños en el Estadio Coliseo bandeño, a donde habrá un extenso e interesante programa de peleas, destacándose la que animarán los pegadores José Luis Acevedo de Santiago del Estero, ante Alex Nicolás Meza (Chaco) en la categoría Pluma profesional a 4 round.

En tanto que en la pelea de semifondo no será menos interesante ya que se enfrentarán en el ring Mariano Velazquez de Santiago del Estero frente a Lucas Joaquín Gallo (Chaco) en la categoría Ligero a 4 round.

También habrá otras cuatro peleas interesantes en la velada, pero ya en el campo amateur.

En esta ocasión el programa prevé éstos combates: Agustín Chávez (Gonzçalez Gym) vs. Luis Legresti (Las Termas) hasta 66 kilos; Emiliano Ávila (Saganías Box) vs. Matías Aquino (Chaco) hasta 60 kilos; Lautaro Martini (Estadio Coliseo) vs. Nahuel García hasta 64 kilos); Lucas Díaz (Chueco Gerez) vs. Mateo Quiroga (Frías), hasta 54 kilos.

Iván Cisneros

Por otro lado, el pegador santiagueño Iván el "Terrible" Cisneros estuvo trabajando duro en la semana, ayudando al campeón argentino y sudamericano Yamil Peralta, quien se prepara para afrontar un desafío mundialista este 17 de septiembre. "Yamil se vino a trabajar en Tucumán y me contactó su equipo para ver la posibilidad de ayudarlo en el guanteo ya que él tendrá su pelea por el título internacional clasificatorio para un lugar para una chance mundialista. Nos pidió que le ayudemos y la verdad que fue un placer, y de paso nos enfocarnos en lo que será también mi octava pelea que haré pronto en Santiago", contó.

Enseguida, Iván Cisneros indicó que fue una gran experiencia el trabajar con Yamil, con quien quedó una excelente relación e invitación para devolvernos la gentileza cuando nosotros lo dispongamos.

"Mañana (por hoy), luego de la velada que habrá en el Coliseo, vamos a tratar de poner una fecha que seguro será fines de este mes para poder presentarnos oficialmente en Santiago. La verdad que estoy un tanto ansioso por lo mio, y también feliz por lo que nos pasó con Yamil. El hecho de que te tengan en cuenta para su preparación de cara a su combate por un título fue algo muy gratificante. Vamos a seguir con el trabajo duro con todo mi equipo con la intención de llegar diez puntos a mi pelea", dijo