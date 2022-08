Lamas definió a “Penka” Aguirre como “un asesino”

06/08/2022 - 00:49 Deportivo

Dos de los doce títulos de Julio Lamas como entrenador fueron en San Lorenzo de Almagro, donde tuvo a Nicolás “Penka” Aguirre como base titular.

“Penka es un jugador que es mejor aún que la fama que tiene, porque es un gran competidor, que no le tiene miedo a nada, que en los momentos decisivos finales de un partido o de un campeonato, él está tranquilo. Cuando los demás tienen nervios, él no tiene. Cuando le toca defender, lo he visto frustrar a los mejores jugadores de la Liga en el perímetro. Y por otro lado, también tiene sus capacidades técnicas para anotar o para asistir. Y tiene la mentalidad asesina de que cuando tiene la oportunidad, define los partidos”, indicó Lamas, que vivió esas dos temporadas de manera especial porque es hincha del “Ciclón”.