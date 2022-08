Confeso admirador de Miguel Cortijo

06/08/2022 - 00:51 Deportivo

Julio Lamas se enamoró del básquet por varios motivos: Miguel Alberto Cortijo fue uno de ellos, según confesó en la entrevista. “Yo soy un admirador de Miguel Cortijo, es uno de los mejores jugadores argentinos que vi jugar.

En el 86, estaba en San Andrés, me mandaban a hacer la planilla técnica y me quedaban las manos coloradas de aplaudirlo a Miguel, porque jugaba todos los domingos bien y hacía jugar a todos. Estaba dos segundos adelantado y veía el panorama como ningún otro jugador que haya visto en directo hasta ese momento. Es uno de los responsables de que yo me haya enamorado tanto de este juego. Si hubiese nacido 20 años después, hubiese sido jugador de la Generación Dorada, hubiese jugado en la NBA, de la misma manera que Prigioni, que Pepe Sánchez o Campazzo”, expresó convencido.

Lamas comentó además haberse reencontrado con Miguel. “Cuando entró por la puerta del hotel me dijo: `Todos me preguntan qué función cumplís´. Está impecable, porque sigue jugando con la pelota, que es amiga de él. Es un símbolo del básquet y es una persona que conoce el juego de punta a punta. ¿Por qué Miguel jugó tan bien al básquet? Él como Marcelo Milaneso o como Pepe Sánchez o como Pablo Priggioni conocen el juego de punta a punta, todo, entero. Tienen el libro completo adentro de la cabeza. Y de esos jugadores hay pocos. Nunca hay muchos”, comentó.