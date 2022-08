06/08/2022 - 00:56 Deportivo

Julio Lamas explicó que Gabriel Deck no tiene que ser el sucesor de Luis Scola porque debe enfocarse en ser su mejor versión. “Deck no tiene que ser el sucesor de Scola. Tiene que ser la mejor versión de Gabriel Deck, ser él mismo. Es un jugador que tiene un equilibrio emocional excelente a la hora de competir, no se distrae ni sale de foco casi nunca en un partido. Tiene corazón y carácter para los momentos importantes de los partidos, también cada vez que hay un partido difícil contra un rival importante, empieza los partidos jugando a nivel alto y los encamina bien. Es un gran definidor. Es un jugador destacadísimo en el contraataque y a campo abierto. Y cuando encuentra los espacios es un gran definidor. Sabe jugar uno contra uno y cinco contra cinco. Y juega para el equipo y para ganar. Es un jugador de primer nivel internacional”, comentó Lamas en referencia al alero del seleccionado argentino y de Real Madrid.

Consultado acerca de si debería volver a intentar jugar en la NBA, respondió: “Está en el mejor club del mundo fuera de la NBA, en un lugar donde lo quieren y a él le gusta estar. Y puede tener en el futuro una segunda oportunidad en la NBA el día que un entrenador que crea en él lo fiche y le haga un lugar. Gabriel Deck juega en el Real Madrid y en la selección argentina, juega la final del mundo, es campeón de Europa y campeón de la Liga. Está en el nivel más alto que puede estar. Eso solo es motivo de satisfacción y orgullo.