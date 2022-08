Facundo Melivilo: "Trataremos de aprovechar el envión"

07/08/2022 - 04:39 Deportivo

Güemes afrontará mañana un partido clave en su lucha por la clasificación al reducido, cuando desde las 17.10 reciba a Instituto de Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades. El "Gaucho" viene de una valiosa victoria como visitante ante Sacachispas, por 2 a 0, y buscará aprovechar ese envión anímico ante "La Gloria".

"Obvio que va a ser un partido duro porque Instituto por algo viene segundo. Pero nosotros tenemos nuestras armas y trataremos de aprovechar el envión que tenemos y al partido lo vamos a salir a ganar como sea", avisó Facundo Melivilo, en diálogo con El Clásico de Radio Panorama.

Al recordar la victoria del fin de semana pasado, dijo: "Fue un partido duro para los dos, por suerte nos dejaban muchos espacios y pudimos llegar al gol rápido. Después hicimos el segundo con 'Reta', que nos dio más tranquilidad para seguir".

Justamente el gol de Melivilo fue el que destrabó el partido para el "Gaucho". "Cuando me la da Juárez, yo ya venía medio enroscado por una jugada anterior en la que no me quedó mano a mano para que me la den y cuando me quedó esta dije le pego. Por suerte le pegué, la calcé justo y pudo entrar", señaló.

El ex jugador de Central Córdoba ya no piensa en el descenso y se entusiasma con la chance de lograr la clasificación al Reducido. "Nosotros en realidad, desde que empezamos a sumar, es como que no le dábamos mucho bola a los de abajo. Tratamos de sumar partido a partido para poder meternos al reducido y pelear lo que es lo más importante para nosotros", concluyó Melivilo.