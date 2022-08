Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo 7 de agosto

07/08/2022 - 08:32 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA





13:00 Aldosivi vs Huracán

ESPN Premium

15:00 San Lorenzo vs Estudiantes

TNT SPORTS

17:30 Independiente vs River

TNT SPORTS

20:00 Newell's vs Colón

ESPN Premium





PRIMERA NACIONAL

15:00 Deportivo Madryn vs Alvarado

15:00 Flandria vs Deportivo Maipú

15:15 All Boys vs Agropecuario

TYC SPORTS

16:00 Santamarina vs Atlético Rafaela

16:30 Chaco For Ever vs Defensores de Belgrano

20:00 Belgrano vs CA Mitre

TYC SPORTS





PRIMERA "B"

13:10 Comunicaciones vs J.J Urquiza

TYC SPORTS

15:30 Los Andes vs Argentino de Quilmes





PRIMERA C

15:30 Argentino de Merlo vs Sportivo Italiano

15:30 Claypole vs Excursionistas

15:30 Puerto Nuevo vs Central Córdoba

ATP 500 - WASHINGTON

18:00 Final

ESPN 2





PREMIER LEAGUE

10:00 Manchester United vs Brighton

12:30 West Ham vs Manchester City

ESPN





AMISTOSO

15:30 Juventus vs Atlético de Madrid

DIRECTV SPORTS





MOTO GP - GRAN BRETAÑA

07:00 Carrera

ESPN





EREDIVISIE

09:30 Vitesse vs Feyenoord

ESPN 3





CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 El Porvenir vs Independiente

15:00 Estudiantes vs Platense

15:00 Boca vs Ferro

TV PUBLICA





TROFEO JOAN GAMPER

15:00 Barcelona vs Pumas

ESPN