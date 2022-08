Güemes busca un triunfo para meterse de lleno en la pelea

07/08/2022 - 22:36 Deportivo

Güemes tendrá hoy uno de esos partidos que necesita ganar para recibirse de candidato a meterse en el Reducido.

Desde las 17.10, en el estadio Único Madre de Ciudades, recibirá a Instituto, tercero en la tabla de posiciones de la Primera Nacional, por la vigésimo octava fecha del certamen.

El “Gaucho” viene de un gran triunfo como visitante ante Sacachispas, por 2 a 0, y bajar a un rival encumbrado como la “Gloria”, que tiene la chance de quedar hoy como escolta, significará aprobar esa prueba de carácter para instalarse de lleno en la lucha por la clasificación. Es que el conjunto santiagueño puede quedar a dos puntos de ese objetivo, sumado al envión anímico que representaría encadenar dos victorias en fila.

El DT Walter Perazzo despejó las pocas dudas que había y repetirá los once que vienen de ganar en Villa Soldati, ya que quedó bastante satisfecho no solamente con el resultado, si no también con el funcionamiento de su equipo. Güemes, que ocupa el puesto 19 con 33 puntos, buscará estirar a tres su racha de fechas sin perder (a la victoria ante Sacachispas la precedió el empate frente a Mitre, 1 a 1 de local) y así sostener sus ilusiones de pelear por la clasificación.

Pero enfrente tendrá a un rival de mucho cuidado como Instituto, tercero con 50, que si suma al menos un punto se convertirá en el nuevo escolta del certamen, superando a San Martín de Tucumán (50 unidades y mejor diferencia de gol que los cordobeses). El Gaucho contará con el apoyo de su gente, mientras que se espera unos 2.000 “neutrales” que vendrán de Córdoba.