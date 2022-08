VIDEO | Brasil presentó la camiseta que usará en el Mundial de Qatar

08/08/2022 - 13:32 Deportivo

La Confederación Brasileña de Fútbol presentó la camiseta oficial con la que la Canarinha disputará el Mundial de Qatar 2022, en el que intentará su sexto título mundial, que se destaca por estampas que emulan las manchas de un jaguar.

El nuevo uniforme fue exhibido mediante un vídeo publicado por la entidad sudamericana en su página oficial de Twitter y fue lanzado a la venta por su fabricante.

“Vibrante y arrojado, el uniforme 2022 de la selección brasileña homenajea el coraje y la cultura de un pueblo que nunca desiste. Inspirado en la garra y en la belleza del jaguar, la camisa une a todos los brasileños”, afirmó la Confederación en su publicación.

Garra. @CBF_Futebol

It’s the will to move forward.

It’s the fire inside.

It’s pressure. On and off the pitch.

It’s dribbling, pedaling, scrambling, fighting.

It’s all of us together.

It’s our Grit. It’s our Garra.

OUR GARRA IS NEVER DONE#VesteAGarra #NikeFC pic.twitter.com/frZiWJEI69