Perazzo: "Me voy conforme con el rendimiento, pero no con el resultado"

09/08/2022 - 03:22 Deportivo

Walter Perazzo, entrenador de Güemes, destacó el rendimiento de su equipo y, aunque no lo dejó conforme el resultado, lo valoró por la magnitud del rival. "Me voy conforme con la actuación del equipo, pero no con el resultado. Tengo dudas en el gol de ellos, tengo que verlo, pero me pareció falta sobre el arquero. Pero teniendo en cuenta el rival, que es uno de los grandes candidatos a ascender, también valoro el resultado. Fue un partido entretenido, de ida y vuelta. Ellos tuvieron más la pelota, pero nosotros tuvimos más situaciones claras de gol", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

"Se vio un lindo partido, con un lindo marco. A nosotros nos sirvió para medirnos ante el mejor equipo de los que enfrentamos y demostramos que estamos a la altura", agregó.

Perazzo destacó que "Güemes se transformó en un equipo difícil para cualquiera, un equipo dinámico, muy rápido, práctico, con solidez. Es importante el crecimiento que se va viendo y más en un campo de juego que te permitía desarrollar lo que uno quería y ante un rival que ponía la vara alta".

El DT resaltó el compromiso de los jugadores y elogió al capitán Facundo Melivilo. "Nosotros, como cuerpo técnico, además de entrenar y preparar un partido, debemos llevar a los jugadores al máximo nivel, es parte de nuestro trabajo. Pero también es importante la predisposición de los jugadores. Y Melivilo, desde que llegamos, es un abanderado nuestro porque defiende cada partido lo que pregonamos. Se sacrifica, se esfuerza, juega en equipo, lucha cuando no se tiene la pelota y juega cuando se la tiene. Nosotros debemos tratar de elevar el nivel de todos, de los que juegan mucho y los que juegan poco, y Melivilo es una fiel muestra", contó.

Perazzo evitó entrar en polémicas por el arbitraje: "No me gusta sobredimensionar las cosas, pero me generó confusión por la toma de decisiones que no eran las que yo veía de afuera. Pero una vez que termina el partido, no sirve de nada hacer polémica".

Por último, aseguró que apuestan de lleno a la clasificación: "Estamos entrando en la recta final y todavía tenemos vida como para tener pretensiones de poder entrar al Reducido. Veníamos del último puesto y hoy estamos cerca. En esta tirada final apostamos a lograr un cupo".