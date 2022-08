Central Córdoba frenó su envión en Tucumán y cayó ante el líder

12/08/2022 - 01:13 Deportivo

Central Córdoba no pudo continuar anoche con su racha victoriosa en la Liga Profesional, y perdió en su visita al líder Atlético Tucumán por 1 a 0, en partido de la decimotercera fecha del certamen. Renzo Tesuri, a los 9 minutos del complemento, marcó el único tanto del partido.

El equipo santiagueño venía de ganar sus dos últimas presentaciones (3-0 a Rosario Central, de visitante, y 1 a 0 a Defensa y Justicia, de local) y ahora el registro desde que lo dirige Abel Balbo es de dos triunfos y dos derrotas.

De todas maneras, el “Ferroviario” se mantiene fuera de la zona de descenso, aunque solamente supera por dos puntos a Aldosivi de Mar del Plata, que también perdió ayer. El “Decano” asumió el protagonismo del juego y exigió al “Ferro” a retrasarse.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones llegaron Carrera y Lotti a posiciones de definición, algunas falladas en la toma de decisiones y en otras pusieron a prueba al arquero Rigamonti, que respondió con solvencia.

Aunque la más clara la tuvo Ruiz Rodríguez al ingresar al área por la derecha, pero su remate bajo y cruzado se perdió por el fondo pegado al caño derecho del arco rival, a los 22 minutos.

Central Córdoba recién en los pasajes finales de la etapa inicial pudo salir del asedio y equilibrar el juego al contar con mayor posesión de la pelota y entre algunas cargas “picantes”, Renzo López tuvo una chance muy clara cuyo violento remate fue cubierto por el guardameta boliviano Carlos Lampe, al desviarlo al córner, a los 45 minutos.

Al comienzo del segundo capítulo, Balbo metió a Kalinski por Riaño y modificó el esquema, buscando más contención en el mediocampo. Pero el local se puso rápido en ventaja ya que una proyección del lateral izquierdo Risso Patrón derivó en un centro aéreo que, en el centro del área, lo conectó Tesuri con un cabezazo hacia abajo y a la derecha de Rigamonti, a los 9 minutos.

Eso no lo conformó al líder del campeonato y fue por más, con el buen trabajo de Pereyra y Ruiz Rodríguez, a los que se sumó el zaguero Capasso, no solo con su firmeza en la defensa si no también con sus cabezazos en el área de enfrente en las jugadas de pelota detenida, con un par de envíos que se fueron muy cerca del arco santiagueño.

Recién en el tramo final recuperó la pelota Central y se animó a buscar el empate, pero ya tenía poco resto físico, sobre todo porque tuvo dos días menos de descanso que su rival, que se terminó quedando con una justa victoria. El apretado fixture no le da respiro a Central Córdoba, que el próximo martes buscará la recuperación cuando reciba a Colón de Santa Fe, desde las 16.30.