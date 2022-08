Ricchetti: “Estamos lejos de lo que podemos ser, pero no tan lejos como antes”

13/08/2022 - 01:03 Deportivo

El entrenador de Mitre, Pablo Ricchetti, destacó el presente de Mitre, pero negó que esta haya sido una semana “tranquila” por haberle ganado al líder Belgrano.

“Estamos con el ánimo en alza y tratando de no relajarnos. Lo de tranquilo por ahí es para otros, para mí no es una semana tranquila, es una semana como cualquier otra en la que estamos trabajando mucho. Obviamente tenemos un plantel contento sabiendo que se ganó un partido importante, pero que son solamente tres puntos”, señaló.

Consultado sobre si este es el mejor momento desde que llegó, respondió: “No. El mejor momento fue cuando llegamos, que sacamos 10 puntos de 12. Eso en cuanto a resultados. En cuanto a juego, hubo cosas muy positivas, eso sí, pero tampoco tenemos que confundirnos ahora de creer que hemos llegado a hacer algo porque todavía no hemos logrado nada. Estamos lejos de lo que podemos ser, no tan lejos como antes, pero ese tiene que ser el camino, seguir mejorando”.

Mañana, Mitre recibirá a Villa Dálmine, que pelea el descenso, y Ricchetti destacó que “nosotros no hemos perdido con ninguno de los equipos que están debajo. Los par tidos que hemos perdido fueron con equipos que estaban sobre nosotros. Pasa que da la sensación de que le ganamos a los de arriba y perdemos con los de abajo porque le ganamos a dos equipos de renombre. Pero es una sensación de la gente, no es la realidad. Nosotros hemos ganado los partidos que teníamos que ganar, no perdimos ninguno y eso, en la situación en la que empezamos este proceso, era lo más importante. Hay que seguir así”.