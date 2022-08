Para los jugadores de Central, el factor físico fue determinante

13/08/2022 - 01:07 Deportivo

En un fútbol tan físico como el actual, el tiempo de descanso es un factor más que importante. Por algo Boca y River se han peleado más de una vez por ese tema, cuando tenían partidos de Copa Libertadores entre semana. Y la pelea llegó a ser por un par de horas de diferencia.

En el caso de Central Córdoba, que el jueves pasado perdió 1 a 0 ante Atlético Tucumán, tuvo dos días menos de descanso que su rival. Es que el “Ferro” había jugado el lunes a la mañana ante Defensa y Justicia, mientras que el “Decano” afrontó su partido de la fecha anterior el sábado al mediodía, ante Arsenal en Sarandí.

Abel Balbo, entrenador de Central, lo marcó en la conferencia de prensa, aunque no quiso ponerlo como excusa. Y los jugadores también se manifestaron en esa línea. “Fue un partido muy físico y nos pasó factura en los primeros minutos el haber tenido dos días menos de descanso. Sin embargo, creamos muchas situaciones y no las supimos aprovechar. Dimos un poco de ventaja en cuanto a lo físico, sin embargo manejamos la pelota gran parte del partido y tuvimos el control del juego. Lastimosamente no nos pudimos llevar los tres puntos”, dijo el volante Nicolás Linares, en diálogo con Radio Panorama, ni bien terminó el partido en el “José Fierro”.

“No es excusa, estamos preparados para jugar así, pero la realidad es que ellos tuvieron más días de descanso y lo supieron aprovechar”, agregó. El arquero César Rigamonti también puso sobre el tapete el factor físico. “Estoy triste por la derrota, pero hicimos un buen partido, fuimos competitivos. El equipo se brindó, con dos días menos de descanso. Estoy orgulloso de la entrega del equipo, de lo que hicimos en pasajes del partido, con un buen fútbol, con volumen de juego. Después, obviamente el resultado trunca todo porque veníamos a buscar el triunfo. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, muy duro, por algo Atlético viene puntero, pero creo que hicimos un gran partido más allá de haber estado disminuidos físicamente con respecto al rival”, remarcó.

“Ellos tuvieron cinco días de descanso y nosotros veníamos de un partido muy duro con Defensa, en el que hicimos muy bien las cosas. Hay que tratar de mirar el vaso medio lleno y rescatar lo bueno. Y ahora tratar de ganar en casa”, añadió el golero cordobés.

Rigamonti destacó la solidez defensiva de su equipo, más allá del gol sufrido, y reiteró el factor físico: “Más allá de la jugada del gol, la defensa estuvo firme. Pasa que el rival también juega, complica y obliga. Por algo está puntero. Nosotros tuvimos solidez, pero obviamente siempre hay cosas para corregir. Pero hoy me quiero quedar con el vaso medio lleno y saber que en cinco días tenemos revancha. No es excusa, pero nosotros teníamos solamente tres días de recuperación contra cinco de Atlético y eso en la alta competencia se siente. Esa es la pequeña diferencia que hubo en el partido”.