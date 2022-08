Santiago Rosales: ''Fue una tarde soñada, trabajamos para esto''

15/08/2022 - 01:12 Deportivo

La tarde en el 8 de Abril tuvo a una figura excluyente. Santiago Rosales anotó los tres goles con los que Mitre le dio vuelta el partido a Villa Dálmine para terminar ganando 3-2. Es la primera vez que el marplatense anota de a tres en su carrera y después de su notable performance, dialogó con EL LIBERAL.

"Fue una tarde soñada, es la primera vez que hago tres goles en un partido en mi carrera. Pero me pone contento haber ganado. Con mis compañeros, trabajamos para esto y me da felicidad haber podido dar vuelta el resultado", aseguró el ex Racing y Aldosivi.

"La verdad que estamos bien, pero esto lo conseguimos con mucho trabajo en el día a día. Cuando estábamos mal y abajo en la tabla, nosotros sabíamos que podíamos sacar esto adelante. Gracias a Dios se nos están dando los resultados, pero tenemos claro que debemos trabajar más para seguir sumando", agregó Rosales.

Sobre el gran presente de Mitre, el delantero de 27 años destacó: "No sé si los rivales nos van a mirar ahora de otra forma. Lo que sí sé es que nosotros vamos a salir a jugar cada partido como una final, como lo venimos haciendo desde el comienzo del campeonato. Tuvimos derrotas, hemos ganado jugando mal y jugando bien. Pero esto es así. Nosotros a cada partido lo saldremos a jugar como una final".

"Nos preparamos mucho para esto. El grupo sabía que había un plantel para lograrlo. Lo demostramos en varios partidos. Sabíamos que la base era mantener esa regularidad para pelear lo más arriba posible, que es lo que queremos", señaló Rosales.

Por último, Santiago Rosales ser refirió a las claves para que Mitre remonte el partido de ayer ante el conjunto de Campana. "Fue principal para nosotros no caernos pese a la desventaja de dos goles. Antes, nos hacían un gol y nos caíamos. Esta vez no fue así. Se tuvo paciencia y seguimos manteniendo nuestro juego. En el partido anterior ya lo habíamos hecho. Pese a los goles, nos mantuvimos firmes y haciendo nuestro mejor juego. Nosotros sabemos que cuando llega un gol, podemos hacer más".