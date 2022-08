“Hoy me toca estar aquí, pero no descarto la posibilidad de volver”

15/08/2022 - 22:59 Deportivo

Por Daniel Romero - De la Redacción de EL LIBERAL.





Desde Santa Cruz do Sul, Enzo Ruiz dejó en claro que está muy feliz de continuar su carrera deportiva en el básquet brasileño, tras la confirmación de que integrará el plantel de Uniao Corinthians.

“Si bien tiene su historia y una tradición en el básquet de Brasil, éste es el segundo año consecutivo que después de un tiempo sin haber jugado, vuelve y está en la NBB. El año pasado no ha sido bueno para el equipo, ganaron solamente seis partidos. Y este año ha habido un cambio casi total y aspiramos a clasificar a playoffs. Tenemos un mes y medio por delante para trabajar hasta el comienzo de la NBB y creo que tenemos jugadores para pelear por ese puesto que nos permita cumplir el objetivo. Al ser un equipo nuevo tenemos que aprovechar este tiempo para conocernos bien, para conocernos como equipo, para saber qué es lo que puede dar cada uno y así formar ese grupo para afrontar la competencia”, comentó Enzo Ruiz en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado por la temporada pasada en Baurú, explicó: “Ha sido una de las más difíciles desde que soy profesional. Ha sido un año complicado, principalmente por jugar todo el año en una posición que no era la mía. Siempre he jugado de 2 o 3, pero el entrenador tenía otras ideas. Jugaba de 4, ayudando. Es un puesto muy difícil, pero lo pudimos sacar adelante. Ha sido un año también en el que gracias a la ayuda del psicólogo deportivo (Germán Diorio) hemos podido salir adelante y formar un gran equipo de trabajo con mi familia y mis amigos. Sacamos adelante un temporada que al principio era muy difícil, pero terminó bien, entrando a playoffs y quedando afuera contra una potencia como San Pablo. A pesar de algunas lesiones, terminé en un buen nivel. De mi parte he dado lo máximo”.

Consultado acerca de si extraña la Liga Nacional, respondió: “Se extraña, siempre la veo. Todos los partidos que se pueden ver, los veo, más donde están jugando mis amigos. Nunca se cierra la puerta. Hoy me toca estar aquí, en este país, jugando esta liga, en la cual también me siento muy cómodo. Pero uno nunca descarta la posibilidad de volver”. Enzo comentó que fue el primero en llegar a la ciudad.

“Desde el primer día la dirigencia se portó espectacular, estando en todos los detalles, buscando la comodidad del jugador y tratando de que nosotros solamente tengamos la cabeza en jugar al básquet. Es una ciudad linda, más chica y estoy más cerca de Argentina también. Tendré de compañeros a ‘Fede’ Aguerre y Lucas Machuca, por lo que serán tres argentinos en el equipo. Estoy con muchas ganas de empezar, de volver a tener mi juego, sentir lo que sentía tiempo atrás en las canchas. Desde que terminó la temporada pasada que estoy trabajando para que sea una muy buena temporada y sigamos sumando experiencias en esta liga”, comentó el santiagueño. Por último, se refirió a los partidos ante el Flamengo de “Penka” Aguirre.

“Cuando juguemos de local ante Flamengo, el asado me va a salir carísimo. Tengo dos grandes amigos como el ‘Penka’ y Rafa Hettssheimer. Está toda la banda argentina también. Vamos a esperar con ansias esos juegos. Va a ser muy lindo para encontrarse con toda la armada argentina”, cerró con una sonrisa.