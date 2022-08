Ricchetti y su preferencia para hacer de local

15/08/2022 - 23:49 Deportivo

El entrenador de Mitre, Pablo Ricchetti, se refirió a la cancha elegida para hacer de local cuando a Mitre le toca jugar en Santiago del Estero.

Y al respecto, el DT fue muy claro. “Yo siempre quiero jugar en el estadio. Creo que el campo de juego nos favorece para el juego que intentamos hacer. Ante Dálmine no pudimos porque no se podía hacerlo 48 horas antes de que juegue Central Córdoba. En lo personal, me gusta jugar ahí. Hicimos muy buenos partidos, nos favorece”.

“Jugamos en nuestra cancha y sabemos que el campo no puede ser una excusa. Podemos hacerlo bien en cualquier parte. La cancha será igual para los dos equipos”, cerró.