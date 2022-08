Balbo y el partido ante River: “Nosotros no vamos a cambiar el planteo”

17/08/2022 - 01:34 Deportivo

Central Córdoba ganó un partido muy valioso ayer. Y con esa motivación irá el domingo al Monumental, para visitar al River de Gallardo. Y cuando muchos equipos cambian sus planteos en esa situación, Abel Balbo anticipó que no lo hará. “Nosotros no vamos a cambiar el planteo.

Una de las cosas que yo pretendo es tener una identidad de juego, jugar de la misma manera en todos lados. Sabemos que River es un equipazo, juega de local y tiene jugadores de gran jerarquía. Va a ser un partido muy duro, vamos a tener que sufrir, no va a ser fácil para nosotros, pero eso no va a hacer que yo cambie mi idea de juego. Vamos a tratar de hacer las cosas como queremos nosotros”, dijo el entrenador “ferroviario”, en conferencia de prensa.

Consultado si el de ayer fue el mejor partido de su ciclo, respondió: “Todos los partidos son los mejores para mí porque los chicos siempre muestran compromiso e intentan hacer lo que les pido. A veces les sale y a veces no. Estoy muy contento de todos los partidos que hicimos hasta el día de hoy”. Balbo aseguró que la ausencia de López no lo obligó a modificar su planificación.

“Renzo es un jugador extraordinario y lógicamente cuando falta un jugador así, el equipo lo puede sentir. La idea nuestra es no depender de dos o tres jugadores, tiene que funcionar el equipo. Y cuando el equipo funciona, juegan mejor todos. Obvio que no estaba contento porque no estaba Renzo hoy, pero estaba tranquilo porque podía jugar con Claudio como primera punta y los tres zurditos atrás que son muy intensos, muy rápidos. La idea me gustó igual porque había diferencia de velocidad entre los atacantes nuestros y los defensores de ellos”, explicó.

Cuando se lesionó Riaño, ingresó Kaprof, al que luego sacó en el segundo tiempo. “Kaprof hace mucho que no juega, le pedí un sacrificio porque no teníamos ningún delantero en el banco, dio todo lo que tenía y nos dio una mano enorme. Hacerlo jugar mucho tiempo no era justo, lo tenemos que cuidar porque viene de una lesión importante”, comentó al respecto. Balbo comentó también que “la idea es jugar y tener más volumen de juego. Y lo venimos consiguiendo a pesar de que a veces se abusa del pelotazo porque tenemos a Renzo que siempre gana de arriba, pero eso tiene que ser una alternativa más. El juego nuestro tiene que ser fluido, de posesión y verticalización rápida apenas se pueda. Estamos trabajando en eso y mejorando”.

Por último, se refirió al aspecto defensivo y sus famosas doce reglas o principios. “Los equipos se arman de atrás para adelante. Primero hay que fortalecer la defensa y así ir progresando. Por eso trabajamos bastante con la parte defensiva, estamos utilizando solo seis de los doce principios porque no tuvimos tiempo de verlos a todos, necesita tiempo y no es fácil. Sacando Racing, que lo dirigí con dos entrenamientos, recibimos un solo gol en cuatro partidos, sufriendo poco. Hoy sufrimos los últimos cinco minutos por un poco de relajamiento tal vez. Pero estamos defendiendo bien y eso es mérito de todos porque yo el primer día les dije que atacamos los once y defendemos los once”, cerró.