Para “Ale” Martínez, Central dio una muestra de carácter

Alejandro Martínez, una de las figuras de Central Córdoba ayer, destacó lo conseguido por su equipo. “Nosotros estábamos tranquilos, movíamos la pelota de un lado a otro, creo que hace rato no se veía eso, entonces dimos una muestra de carácter muy buena”, señaló.

“En general fue un partido muy bueno y me llevo una sensación muy buena, no por lo mío, lo individual, si no yo trato de rescatar el sacrificio que hicieron mis compañeros. Cuando se hacen las cosas en conjunto, salen mejor”, agregó. Sobre su gran presente, dijo: “Abel me da una confianza muy superlativa, el primer día que yo hablé con él me demostró su confianza, sabía lo que yo le puedo aportar a mis compañeros, entonces que te den esa confianza hace que uno juegue con mucha más soltura”.

Sobre la ausencia de López, comentó que “a Renzo lo necesitamos, es un jugador muy importante para nosotros. Estar sin él y ganar 3 a 0 significa que jugamos muy bien”. Martínez ya piensa en el domingo. “Sabemos lo que es River y más de local. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos, descansar y a partir de mañana poner la cabeza en River. Sabemos que tenemos un partido durísimo pero se le puede ganar porque Sarmiento le hizo un gran partido y le ganó. Hoy el fútbol argentino está muy parejo y podemos dar pelea”, finalizó.