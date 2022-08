“Es hermoso volver a jugar y volver a hacer un gol”

17/08/2022 - 01:38 Deportivo

Hernán López Muñoz estuvo mucho tiempo inactivo por lesión. De a poco fue ganando minutos y ayer no solamente fue titular, sino que además marcó un gol. “Es hermoso volver a jugar, volver a hacer un gol, me esfuerzo todos los días y esto es un premio al esfuerzo. Estoy muy contento”, dijo el volante de Central Córdoba, que además negó que le haya gritado el gol a Rondina.

“Al gol se lo dediqué a mi mamá. Yo contra el cuerpo técnico anterior no tengo nada y la verdad que les tengo que agradecer porque ellos me ayudaron mucho acá en Central. Fue para ella, pero no la encontraba, grité para que me vea”, aclaró. Sobre el cambio desde la llegada de Balbo, contó: “Hemos cambiado mucho la mentalidad. Lo que nos propuso Abel nos gustó y lo llevamos a cabo desde el primer minuto, obviamente con errores y aciertos porque nos falta, pero hay que seguir por este camino. Tenemos que jugar de la misma manera y no renunciar a esta idea con la que estamos muy a gusto desde que nos la propuso”.

Volviendo al plano personal, contó: “Los partidos en que entré me sentí más suelto, tanto con el grupo como personalmente, aprovecho cada momento que entro y hoy me tocó de titular”. Se viene River, club dueño de su pase: “Va a ser un partido hermoso, con muchas sensaciones encontradas, pero hoy me debo a Central Córdoba y voy a jugar el partido como tal. Obviamente sin dejar de lado el agradecimiento a River pero, como dije, me debo a Central y vamos a dejar todo el domingo para llevarnos algo del Monumental”. “Estamos capacitados para jugarle de igual a igual a cualquier equipo y lo vamos a hacer ante el rival que sea. Es nuestra manera, salga bien o salga mal, no vamos a perder la identidad porque eso es lo que nos caracteriza como grupo”, agregó.