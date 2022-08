Mitre ultima detalles para visitar a Almirante Brown

19/08/2022 - 03:50 Deportivo

En Mitre, los ánimos están bien arriba. La brillante victoria ante Villa Dálmine volvió a generar mucha ilusión y el domingo, el elenco de Pablo Ricchetti tendrá la chance de ratificar este gran presente, cuando visite a Almirante Brown en Isidro Casanova, desde las 15.30.

En este sentido, el entrenador "aurinegro" piensa en un probable once inicial y no se descarta que repita el mismo once inicial que viene de superar al "violeta", con Juárez, Rosales y Romero en la zona de ataque. El plantel santiagueño estará viajando en las próximas horas a Buenos Aires, para esperar el duelo ante la "Fragata". En caso de sumar de a tres, Mitre podría ingresar a la zona de clasificación al reducido.

"Estamos contentos e ilusionados. Con muchas ganas, pero sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande con nosotros mismos. Intentar que una victoria nos lleve a la otra", reconoció Juan Alessandroni, capitán aurinegro.

"Los resultados te llevan a tener convencimiento, a mejorar el estado de ánimo. Es un conjunto de cosas positivas que te pasan. Conocemos al cuerpo técnico y estamos pudiendo plasmar una idea. Es lo que se está viendo hoy y los resultados son por lo que hacemos para ganar", destacó el volante central.