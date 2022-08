De Renzo López para Marcelo Gallardo: ''Ojalá que me vea mojar''

20/08/2022 - 04:02 Deportivo

Central Córdoba se prepara para visitar mañana a River Plate en el Más Monumental y con toda la ilusión de dar el gran golpe. El "Ferroviario" llegará entonado por la goleada ante Colón de Santa Fe por 3 a 0 en el estadio Único "Madre de Ciudades" y entre los titulares seguramente estará un jugador que conoce muy bien al entrenador Marcelo Gallardo y que siempre estará agradecido con él por haberlo hecho debutar con apenas 17 años en la Primera División de Nacional de Uruguay. Se trata del delantero y goleador hoy del equipo de Abel Balbo, Renzo López.

Es tanta la expectativa que tiene el atacante uruguayo que no ocultó su deseo de marcar un gol ante el "Millonario" y así demostrarle al "Muñeco" que no se equivocó con él cuando lo sumó al plantel de Nacional siendo tan joven y sin experiencia en la máxima categoría.

"En el entrenamiento de este jueves me imaginaba haciéndole un lindo gol a River. Ojalá que Gallardo me vea mojar y piense "ahí está el delantero que hice debutar". Quiero confirmarle que no se equivocó conmigo", fue lo que expresó López en una entrevista con el diario deportivo Olé de Buenos Aires y recordando su paso por uno de los clubes más grande de Uruguay.

Cabe recordar que Gallardo, antes de asumir en River, empezó su carrera como entrenador en Nacional donde incluso fue campeón.

Sobre cómo empezó su relación con Gallardo, el centrodelantero del "Ferroviario" comentó: "Al Muñeco lo vi como compañero, por algunas prácticas que compartí, y después como DT. Siempre se arrimaba a conversar, es una persona que sabe manejar los grupos y da mucha confianza. Cuando debuté, me decía que no viera lo que decía la prensa y me llevaba tranquilidad. Un genio: todo el plantel estaba contento con él".

El título obtenido con Nacional en el 2012 y siendo Gallardo el entrenador, hizo que López hoy lo tenga en un lugar de privilegio por todo lo que representó para él y el club especialmente.

"Al haber empezado en Nacional, los hinchas estamos muy orgullosos: somos del club en el que dirigió por primera vez. Lo sentimos un poco nuestro".

También aceptó que algún día pudiera volver a ser dirigido por el "Muñeco": "Es de los mejores de Sudamérica y del mundo", afirmó.

Ya metido en lo que será el partido de mañana ante el "Millonario", el delantero admitió que sería un batacazo ganarle los tres puntos y que están preparados para ello. "Esa es la mentalidad. Igual, sabemos que River no está como podría estar. Me hubiese encantado jugar contra aquel equipo picante que ganó varias Libertadores y era imbatible", dijo López que se reencontrará con su ex DT.