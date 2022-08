"Joni" Treise: ''El clásico con Quimsa va ser raro"

20/08/2022 - 04:31 Deportivo

"Jony" Treise disfruta de la pretemporada y no para de agradecerle a Olímpico por la oportunidad de volver a jugar en una provincia con la que tiene un fuerte vínculo afectivo.

"Si bien nosotros veníamos trabajando desde hace diez días, el inicio oficial de la pretemporada estuvo muy bueno. Trabajamos en un turno largo, que es una nueva modalidad que no estábamos acostumbrados. Estoy contento porque hay un buen grupo humano y la pretemporada, que va a ser exigente, nos puede llevar a obtener buenos resultados en la parte basquetbolística y en la conformación del grupo, que es el objetivo principal. Ahora, metiéndole fichas porque es la parte más importante de esta primera etapa en el club", comentó Treise en diálogo con EL LIBERAL.

Al ser consultado por los objetivos de Olímpico en la Liga Nacional, explicó: "El primer objetivo, hablado un poco medio por arriba tanto con Leo como con los dirigentes, es mejorar lo de la temporada pasada. Es una vara que tenemos y estamos trabajando a conciencia. Y obviamente que a la competencia la vamos a ver dura, la vamos a ver complicada como todos los años. Hay muchos equipos que están trabajando de una determinada manera como para estar en posiciones cómodas y lindas de juego. Y nosotros no queremos ser la excepción. Nos estamos preparando con esa mentalidad, con fuerza, con ganas".

"Jony" también respondió acerca de los candidatos de la competencia. "Yo creo que el primer gran candidato de la Liga Nacional es Instituto de Córdoba, que es el último campeón. Después, Quimsa, Regatas, Boca, nosotros... Todo un pelotón de equipos que se armaron para pelear en los puestos de arriba, pero después hay que demostrarlo dentro de la cancha. Lo único que puedo decir es agradecerle a la gente de Quimsa por el respeto que me brindaron siempre y me lo siguen brindando aún hoy tras haber fichado en Olímpico. Y a la gente de Olímpico, súper agradecido por esta oportunidad de volver a una provincia en la cual uno se ha sentido a gusto y tanto mi familia como yo estamos sumamente agradecidos de haber pisado, compartido y tener tantos amigos en una provincia tan linda".

Por último, se refirió a los clásicos ante Quimsa en el Ciudad. "Va a ser raro. Si bien en el Ciudad he jugado muchas veces con distintos equipos, va a ser raro. La realidad es que jugar un clásico nuevamente a cancha llena, como siempre pasa en los clásicos acá en Santiago, con la camiseta de Olímpico va a ser un condimento especial. Ya tengo varios amigos de Quimsa que prometieron que me van a putear. Va a ser entretenido. Seguramente de mi parte con muchísimo respeto hacia la gente de Quimsa, porque yo pasé cinco años fabulosos de mi carrera. Y obviamente defendiendo los colores de Olímpico a muerte, como se dice, porque es el club que me dio la oportunidad de volver a Santiago y estoy muy agradecido".