Santiago tendrá un fin de semana a puro tackle y punto

El rugby santiagueño tendrá mucha acción este fin de semana cuando arranque hoy con la tercera fecha del Torneo Clausura juvenil, aunque el plato fuerte estará dado mañana cuando se presenten los equipos de Santiago Lawn Tennis Club, Santiago Rugby y Añatuya Rugby, en busca de un triunfo a nivel regional tanto por la Zona Ascenso como por la Desarrollo del certamen Regional, respectivamente.

En el caso del elenco de parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis Club, partirá a la provincia de Salta mañana, allí lo esperará el elenco de Tigres, para disputar un partido clave para determinar quién se quedará finalmente con el tercer lugar en la tabla de posiciones de la Zona Ascenso del torneo Regional de Rugby.

Una vez que se determine esta instancia, la otra semana arrancará la disputa del certamen reclasificación, en donde jugarán los equipos terminados en el 8, 9 y 10 lugar de la Zona Campeonato con los de la Ascenso, por dos plazas en la Zona Campeonato.

En tanto que por el primer lugar en la fase regular, por el título, jugarán los equipos de Jockey Club de Salta ante Lince de la provincia de Tucumán.

Por su parte, los equipos santiagueños de Añatuya Rugby y Santiago Rugby, jugarán mañana los cuartos de final de la Zona Desarrollo que organiza la Unión de Rugby de Tucumán. En el caso de Santiago Rugby, uno de los candidatos a lograr el ascenso, esperará por Coipú RC de Tucumán, en tanto que Añatuya Rugby deberá viajar a Jujuy, para enfrentarse allí con el siempre complicado conjunto de Suri Rugby Club.

Cabe recordar que el elenco de Old Lions terminó su participación en la Zona Campeonato en el séptimo lugar y se ganó el derecho a participar del Torneo del Interior.

Juveniles

Por otro lado, hoy tendrán acción los juveniles en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2022 Juan Carlos "Vasco" Leturia que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.

Este es el programa de partidos: Añatuya RC vs. Santiago Rugby. Cancha: Añatuya RC. En M15: 12.30; M16: 14.

Old Lions RC vs. Santiago Lawn Tennis Club. Cancha: Old Lions RC. M15: 10; M16: 10.30; M17: 9.

Así están en la tabla de posiciones. En M15: 1) Old Lions RC (*), Santiago Lawn Tennis Club (*), 5 puntos; 3) Santiago Rugby, Añatuya RC (*), 0. (*) Tienen un partido pendiente

En M16: 1) Old Lions RC, 10 unidades; 2) Santiago Lawn Tennis Club (*), 5;

3) Santiago Rugby, Añatuya RC (*), 0.

En M17: 1) Old Lions RC, 10 puntos; 2) Santiago Lawn Tennis Club (*), Añatuya RC (*); Santiago Rugby, 5.

En M18/19: 1) Old Lions RC, 9 unidades; 2) Santiago Rugby, 6; 3) Añatuya RC (*), Santiago Lawn Tennis Club (*), 0.