VIDEO | Brilló en el Mundial de BMX y apenas se bajó del avión, tuvo un gesto que emocionó a todos

20/08/2022 - 11:49 Deportivo

Cuando el sentimiento es muy fuerte, todo es posible. Y más si uno de los protagonistas de esta historia es un reconocido deportista de nuestro medio. Hernán "Pichoncito" Santillán, el bikers santiagueño que brilló con luz propia en el reciente Mundial de Francia al hacer podio con el quinto lugar en la categoría Cruceros, llegó en avión a Santiago del Estero desde Europa y ni bien pisó suelo santiagueño, se puso de rodillas y le propuso matrimonio a su novia Guadalupe Cruz.

La imagen quedó registrada en un video que él mismo subió en su cuenta de Facebook. También adjuntó algunas fotos de ese emotivo momento.





“Si pensaba en este momento hace algunos años atrás diría ese no soy yo…pero el tiempo y la vida pasa y vamos viendo las cosas diferentes, ayer tomé una de las decisiones que si Dios lo permite será para el resto de mis días por que elegí a la persona con la que quiero pasar los días que quedan por vivir”, reza al comienzo del mensaje que le dedicó especialmente a su futura esposa.

Luego agregó: “Elegí este momento porque la razón más importante de querer volver rápido a Santiago era ella y fue ahí cuando me di cuenta que los días sin su presencia no son los mismos, además había que ponerle un final aun más feliz al viaje que con tanto sacrifico se logró y fue fructífero al %100”.

“Yo creo en el amor incondicional porque tengo el ejemplo de mis padres y mis abuelos que me lo demostraron con tantos años de compañerismo y fue ella mi futura esposa quien me enseñó cómo vivirlo y sentirlo. Muchas Gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo del camino y en este momento que fue especial para nosotros. No dejen de creer en el amor y apuesten a él con coraje”, finalizó.