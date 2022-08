Agenda deportiva del domingo 21 de agosto: todos los encuentros que se juegan hoy

21/08/2022 - 08:37 Deportivo

DOMINGO 21 DE AGOSTO

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Lanús vs Arsenal TNT SPORTS

15:30 Godoy Cruz vs Independiente ESPN Premium

18:00 River vs Central Córdoba ESPN Premium

20:30 Defensa y Justicia vs Boca TNT SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Racing de Estrasburgo vs Reims STAR + / ESPN

15:45 Lille vs PSG STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

10:00 Leeds vs Chelsea STAR +

10:00 West Ham vs Brighton

STAR + / ESPN

12:30 Newcastle vs Manchester City STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Eintracht Frankfurt vs FC Colonia ESPN 2 STAR +

12:30 VfL Bochum vs Bayern Múnich ESPN 2 STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:30 Athletic Bilbao vs Valencia STAR +

14:30 Atlético de Madrid vs Villarreal ESPN 2 STAR +

17:00 Real Sociedad vs Barcelona ESPN 2 STAR +

SERIE A

13:20 Napoli vs Monza ESPN 3 STAR +

13:30 Empoli vs Fiorentina STAR +

15:45 Bologna vs Hellas Verona STAR +

15:45 Atalanta vs MilanSTAR +

ATP MASTERS 1000 - CINCINNATI

17:30 Final ESPN 3

PRIMERA NACIONAL

13:10 Almirante Brown vs Mitre (SdE) TYC SPORTS

15:00 Gimnasia de Jujuy vs Ferro

15:10 Chaco For Ever vs Chacarita TYC SPORTS

15:30 Deportivo Morón vs Deportivo Maipú DIRECTV SPORTS

15:30 San Telmo vs Brown de Adrogué

16:30 Estudiantes de Río Cuarto vs Almagro

MOTO GP AUSTRIA

06:00 Carrera ESPN

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Defensores de Belgrano vs Lanús DEPORTV

13:00 Estudiantes vs Boca DEPORTV

15:00 UAI Urquiza vs Estudiantes BA TV PUBLICA

GOLF: BMW CHAMPIONSHIP

13:00 Final ESPN Extra

PRIMERA C

15:30 Victoriano Arenas vs Atlas

15:30 Club Luján vs Excursionistas

15:30 Argentino de Merlo vs Deportivo Español DIRECTV SPORTS

15:30 General Lamadrid vs Sportivo Italiano