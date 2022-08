Balbo: "Los partidos que tenemos que ganar para salvarnos son otros, no éste"

22/08/2022 - 01:41 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Abel Balbo, habló ayer en la zona mixta tras la derrota ante River y admitió la superioridad de su adversario. "Sabíamos que veníamos a jugar a un campo muy difícil, ante un rival que es superior a nosotros. Tratamos de hacer nuestro tipo de juego y sacar un buen resultado, pero River nos superó. Sabíamos de antemano que es superior a nosotros, y nos ganó bien", dijo en diálogo con Radio Panorama.

Siguiendo con su análisis, el DT "ferroviario" consideró: "Nos hicieron el gol rápido y después vino otro de pelota parada. Pero más allá de eso, teníamos bien claro que River tiene una jerarquía mayor que la nuestra en este momento, pero lo importante es que yo trato de darle al equipo una mentalidad. Y lo hicieron bien dentro del campo de juego los chicos".

"Cuando comenzó el segundo tiempo nos habíamos ordenado mejor y si hubiéramos hecho el gol ahí, cuando tuvo dos atajadas muy buenas Armani, quizás cambiaba el partido y nos podíamos acomodar. Pero yo estoy contento porque dieron todo lo que podían dar y nos superó un rival que en este momento es superior a nosotros", reiteró.

"Me quedo con la mentalidad que entraron los jugadores, de querer jugar. A veces no se pudo o se jugó mal, pero la intención era querer jugar para ganarle a un rival aún sabiendo que es superior a nosotros. No les puedo pedir más", siguió.

Balbo hizo hincapié en la lucha por la permanencia y explicó: "Los partidos que tenemos que ganar son otros, no con River. Lógicamente que si se saca un buen resultado estábamos todos felices, pero somos bien conscientes de que los partidos que tenemos que ganar para salvarnos son otros. A los jugadores les dije que piensen en Lanús, que el partido que tenemos que ganar es ese".

Por último, habló del desgaste físico. "Estamos jugando cada cuatro días, es mucho para un equipo que tiene que salvarse y todo cuesta más. Pero sabíamos esto de entrada, así que nos tenemos que arreglar", concluyó.