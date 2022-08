Güemes no pudo doblegar a Tristán Suárez en casa y se aleja de la pelea

23/08/2022 - 01:13 Deportivo

En una noche gris y pálida, Güemes mostró una floja versión y empató sin goles como local ante Tristán Suárez, en el cotejo que clausuró la trigésima fecha de la Primera Nacional.

El equipo que dirige Walter Perazzo, que venía de perder con Agropecuario en Carlos Casares, no estuvo a la altura y sus esperanzas de meterse en el Reducido se alejan, ya que quedó a seis puntos y con muchos equipos en el medio.

Tristán Suárez arrancó mejor, ejerciendo una presión que incomodó mucho a Güemes, que no podía manejar la pelota con claridad. En ese tramo inicial, el visitante llegó a inquietar a la defensa del “Gaucho”, sobre todo con las incursiones de Miranda por izquierda y la presencia siempre intimidante de Mesinitti en las cercanías del área.

El equipo de Perazzo no podía imponer condiciones y se mostraba errático, sobre todo porque no aparecía Melivilo, uno de sus jugadores más técnicos y criteriosos. En ese contexto, una corrida de Retamar por la derecha, a los 11 minutos, que terminó en un centro que no pudo llegar a conectar Coccimano, podría contabilizarse como la primera acción de peligro del dueño de casa.

Por si le faltaba algo a Güemes, a los 18 perdió a Melivilo por lesión. Paradójicamente, con el ingreso de Benega, el colombiano Torres se tiró más arriba y así el local comenzó a emparejar el juego. A los 31’ llegó la chance más clara, con otro desborde de Retamar por derecha, que cuando llegó al fondo hizo la pausa y esperó que Bellone llegue por el segundo palo, se la empaló pero el volante, a la carrera y atorado por su marca, la tiró por arriba del travesaño entrando al área chica.

Güemes siguió sin que se le cayera una sola idea. Y después de la media hora comenzó a sentir el haber hecho el gasto del partido.

Allí aprovechó la visita para llevar un poco de peligro al arco de Papaleo.

Tristán Suárez dejó una mejor imagen en el final y se llevó un punto valioso en su lucha por mantener la categoría. Güemes, en cambio, perdió dos muy importantes que lo alejan demasiado en la pelea por la clasificación al Reducido.

La visita se fue apagando con el correr de los minutos y ya Mesinitti, Miranda, Oyola y compañía dejaron de ser una amenaza para Güemes, que de todas formas se fue al descanso largo en deuda con su gente.





Complemento

El c o m p l emen t o arrancó con otro cambio de Perazzo: Comas por un intrascendente Coccimano. Pero Güemes no reaccionaba y tuvo un inicio dubitativo, tal como había pasado en la primera parte.

Esta vez Tristán Suárez no lo incomodó si no que le cedió la pelota y la iniciativa, para pararse de contra, pero no hizo más que desnudar las falencias creativas que ayer tuvo el equipo de Perazzo. A los 15’, tras una buena asociación entre Torres y Retamar, el colombiano no pudo por muy poco llegar a conectar el centro de rastrón desde la derecha, y cerró con lo justo Tecilla. De a poco la visita se fue animando por los espacios que dejaba Güemes, en su afán de ir contra el arco de Correa. Y a los 19’ dispuso de una buena oportunidad de abrir el marcador. Miranda desbordó por izquierda y sacó el centro para el remate de Messinitti, que Papaleo alcanzó a desviar abajo y a su derecha.